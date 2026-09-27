Barthez deja pronto su huella con la selección de Francia

Mike Maignan no necesitó mucho tiempo para adaptarse al nuevo entrenador de porteros de la selección de Francia, ya que el veterano guardameta francés se encontró ante una experiencia diferente con Fabien Barthez, quien comenzó su nueva labor tras incorporarse al cuerpo técnico de Zinedine Zidane.

Normalmente, la relación del entrenador con sus jugadores acapara la mayor atención, pero el trabajo entre el portero y su entrenador tiene una particularidad diferente, dada la naturaleza de la posición y su necesidad de un entrenamiento diario, una comunicación constante y una confianza mutua.

Hugo Lloris y Mike Maignan estaban acostumbrados a trabajar con Franck Raviot, quien se encargó de entrenar a los porteros de la selección de Francia durante 16 años, antes del final de la era de Didier Deschamps este verano, según informó el sitio francés "Foot Mercato".

Con la llegada de Zidane a la dirección de la selección francesa, decidió recurrir a Fabien Barthez en el puesto de entrenador de porteros, en una nueva experiencia para el exguardameta, que esta semana comenzó a trabajar directamente con Maignan.









Según el diario francés "L'Équipe", el portero del Milan mostró rápidamente su admiración por el estilo de Barthez y su forma de trabajar, durante los entrenamientos y las sesiones específicas que compartieron.

Y parece que esta compenetración se reflejó rápidamente en el rendimiento de Maignan, quien ofreció ante Turquía, el viernes, uno de sus mejores partidos con la selección francesa en los últimos meses, y contribuyó a la victoria por dos goles a cero.

Ahora, Maignan afrontará una nueva prueba cuando la selección de Francia se enfrente a su homóloga belga el lunes, en un intento por confirmar el nivel que mostró ante Turquía y demostrar que su nueva relación con Barthez ha empezado a dar sus frutos rápidamente.