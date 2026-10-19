Lejos del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola parece un "pez" fuera del agua. El nivel que ofrece el delantero francés con el Liverpool es mucho menos eficaz y peligroso que el que mostró con el equipo francés.

Barcola se incorporó a las filas del Liverpool procedente del Paris Saint-Germain en el último mercado de verano, a cambio de 125 millones de euros, pero hasta ahora no ha logrado adaptarse a los Reds.

Se suponía que Barcola, conocido por su velocidad, su habilidad en el manejo del balón, su movilidad constante y su versatilidad, iba a provocar una revolución en el ataque del Liverpool, pero eso no ha ocurrido hasta el momento.

Barcola encontró recientemente un desahogo tras marcar un triplete en la Liga de Campeones de Europa ante el LASK, con el que consiguió sus primeros goles con la camiseta del Liverpool. Sin embargo, no ha podido trasladar ese brillo a la Premier League, donde atraviesa dificultades evidentes.

El diario Sport publicó las declaraciones de Bradley Barcola en el programa Téléfoot, donde dijo: "Todavía estoy intentando adaptarme, porque las cosas son completamente distintas a cómo eran en París".

Y continuó: "Veo que la liga inglesa depende menos de los aspectos tácticos. También tenía un entrenador con unas capacidades tácticas enormes. Ahora, en cambio, las cosas son totalmente diferentes".

Con estas palabras, Barcola arrojó algo de luz sobre los motivos que están detrás de las dificultades que atraviesa.

Y añadió, hablando de los éxitos que logró en la capital francesa: "Cuando estaba en París, no era necesariamente consciente de lo que estábamos consiguiendo, porque ganábamos de forma continua. Pero cuando te vas a otro club, te das cuenta de que lo que logramos fue realmente excepcional".

De una manera u otra, Barcola reconoció que la experiencia que vivió en París quizá le haya hecho ver la realidad de una forma algo distinta, a sus 24 años.

Y aunque sus números personales, tras su partido en Austria, señalan 3 goles y una asistencia en 8 encuentros, su balance en la Premier League, consistente en una sola asistencia en 5 partidos, no satisface en absoluto las expectativas de la afición del Liverpool, que esperaba mucho de él.