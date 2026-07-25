Barcelona arrasa en los premios de la temporada

El equipo de fútbol sala del Barcelona reforzó su dominio en la liga española al conquistar cinco premios individuales de la asociación de jugadores de fútbol sala, pocos días después de proclamarse campeón, en una nueva confirmación de la aplastante superioridad del conjunto blaugrana en las competiciones nacionales.

La Asociación de Jugadores de Fútbol Sala (AJFS), tras la votación de los jugadores de Primera División, anunció que cinco estrellas del Barcelona ganaron los premios a los mejores jugadores en sus respectivas posiciones: Dídac Plana se llevó el premio al mejor portero, Antonio Pérez al mejor defensa, Luciano Gauna al mejor ala derecha, Matheus al mejor ala izquierda y Pito al mejor pívot del torneo.

Superioridad aplastante en la votación

Antonio superó en la votación a su compañero en el Barcelona João Victor y al jugador de ElPozo Murcia Gadía, mientras que Gauna se impuso a su compañero Toré y al jugador del Inter Movistar Javi Mínguez. Por su parte, Matheus obtuvo más votos que su compañero Erick Martel y que Marcel, jugador de ElPozo Murcia, y Pito ganó la votación superando a Dener, del ElPozo Murcia, y a Daniel, del Manzanares.

Estos logros individuales muestran hasta qué punto llega el dominio del Barcelona en las competiciones nacionales, pues el conjunto blaugrana terminó la temporada regular en el primer puesto, antes de proclamarse campeón tras una brillante trayectoria en las eliminatorias.

Preparación para la nueva temporada

En cuanto a los preparativos para la nueva temporada, está previsto que el equipo de fútbol sala del Barcelona comience sus entrenamientos el próximo 3 de agosto, con la realización de las pruebas médicas necesarias, antes de viajar a Encamp, en Andorra, para llevar a cabo su tradicional concentración, de cara a defender su título en la nueva temporada.