Barça y Madrid, líderes de papel: Siete males que comparten

Los dos grandes de España dominan el campeonato, pero comparten síntomas que evidencian que no dominan LaLiga con mano de hierro.

y … Real Madrid y Barcelona. Ambos llevan dominando el campeonato nacional de Liga desde siempre. De hecho en este siglo XXI solo y Atlético han conseguido romper la hegemonía de los dos grandes de .

Pese a que esta temporada siguen arriba en la Liga, no lideran el campeonato con la solvencia de antaño y viven en una clasificación muy apretada donde hasta trece equipos están separados por apenas un par de victorias.

Pero, ¿qué males comparten este año Barcelona y Real Madrid para sacar apenas la cabeza?

Irregularidad de sus porteros

Ter Stegen y Courtois son más noticia que otras temporadas. El holandés alterna grandes actuaciones con alguna cantada impropia de uno de los mejores guardametas del mundo. Cierto es que por ejemplo su fallo ante el no costó puntos, pero evidenció que los azulgrana deben mejorar en defensa. Por su parte el belga empezó la temporada de manera errante, haciéndose aún más acuciantes sus actuaciones en casa. Ha mejorado en los últimos encuentros, pero aún está lejos del nivel de forma demostrado en y .

Mal fuera de casa

Como el mal cónyuge que se deja fuera lo que gana en casa, sus actuaciones lejos de Camp Nou y Bernabéu no están a la altura de lo que se espera de ellos. Los blancos solo suman un batacazo pero , y Atlético de Madrid han sumado más puntos lejos de su feudo que los merengues. Por su parte los azulgranas han sumado siete de los 18 puntos a los que optaban habiendo caído en tres de ellos.

Sus grandes fichajes no despuntan

Se pagaron 220 millones de euros por los dos grandes atractivos del mercado de fichajes en España (junto a Joao Félix). 120 kilos pagó el Barça para hacerse con los servicios de un Griezmann que pese a sumar cuatro goles y tres asistencias no termina de combinar con Messi y Suárez ni de entrar en el juego culé. Por su parte el Madrid desembolsó 100 millones por Hazard pero el belga, quien estuvo lesionado en las primeras jornadas, no ha terminado de deslumbrar. Mucho regate, pero poca combinación y peor bagaje en cuanto a goles. Dos estrellas que de momento no demuestran lo que costaron.

Las jóvenes promesas, intermitentes

Ansu Fati pasó de 0 a 100 en apenas un mes, el mismo tiempo que tardó en frenar en seco su irrupción meteórica. Del juvenil escaló al primer equipo donde se consolidó, algo que le llevó a lograr una internacionalización exprés y debutar con la Sub-21, pero en este último periodo no ha sido capaz de firmar actuación convincente. Algo similar puede decirse de Vinicius, quien el año pasado acaparó portadas, pero que este año apenas ha podido ilusionar a un madridismo que ha visto cómo su gran promesa se desbarataba. Es cierto que son jóvenes y no debe recaer toda la responsabilidad sobre ellos, pero la ilusión ha tornado en apagón.

Su centro del campo, irregular

Busquets y Modric han sido los faros que han alumbrado a Barça y Madrid en el último lustro. El español ha visto cómo De Jong ocupaba su rol y que además, su luz se va apagando pese a ser talismán para el equipo. Algo parecido le sucede al croata si bien este ha estado 23 días de baja por culpa de dos lesiones que han permitido que irrumpiese Valverde y su titularidad pasara de indiscutible a cuestionable.

Ni Pichichi ni Zamora

Ambos equipos se han acostumbrado a lo largo de la historia a acaparar este tipo de premios. Pero Ter Stegen y Courtois se encuentran muy lejos de Oblak, actual Zamora al portero menos goleado. Lo mismo sucede con el trofeo al máximo goleador que recae sorprendentemente en manos de Gerard Moreno que deja a madridistas y culés de momento sin estos galardones.

Las lesiones

Messi ha sido la peor noticia para el Barcelona en este inicio de temporada. El argentino se pasó 42 días lesionado en el pie y volvió a sufrir una lesión en el aductor que le tuvo otros seis más en el dique seco. Suárez también se perdió varios encuentros y ha vuelto a caer en el partido frente al . Lo mismo que Jordi Alba, Umtiti o Dembelé, entre otros. En el eterno rival la cosa es peor donde Asensio estará en el dique seco prácticamente toda la temporada y donde Zidane ha visto cómo en apenas dos meses sufría a 12 lesionados.