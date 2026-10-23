Balón de Oro: Kane es el favorito, Yamal le sigue y Mbappé busca remontar

La expectación por el Balón de Oro va en aumento y, como cada año, se reaviva el debate sobre quién merece recibir el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial, que se entregará en Londres la noche del lunes 26 de octubre. Por el prestigioso trofeo compiten los protagonistas de una temporada repleta de actuaciones decisivas, éxitos internacionales y grandes ambiciones personales.





Kane, favorito; Yamal y Mbappé le siguen de cerca: Según las cuotas de PokerStars, entre los principales candidatos al Balón de Oro, Harry Kane es el favorito con una cuota de 1,45: la Bota de Oro y sus excelentes actuaciones en las distintas competiciones lo convierten en el rival a batir. Tras él destaca Lamine Yamal, con una cuota de 3,25, estrella emergente del fútbol mundial y protagonista de una trayectoria realzada por el éxito mundial. Más rezagado, pero todavía en busca del prestigioso reconocimiento, Kylian Mbappé figura con una cuota de 25,00, respaldado por sus excelentes actuaciones. Entre las posibles sorpresas aparece, por último, Khvicha Kvaratskhelia, con una cuota de 75,00: un aspirante inesperado de primer nivel que puede presumir de haber ganado la Champions League y de haber sido elegido MVP de la competición.

Un puesto entre los tres primeros: ¿puede Messi volver a sorprender?: El Balón de Oro no es solo una cuestión de nuevos protagonistas. Entre los nombres que siguen acaparando la atención está, naturalmente, Lionel Messi, con una cuota de 5,00 para terminar entre los tres primeros.

Su condición de GOAT y las extraordinarias actuaciones que ofreció en el Mundial hacen inevitable preguntarse si el astro argentino todavía puede hacerse un hueco en el podio. Una posibilidad que añade aún más interés deportivo a la carrera.

Así, en la previa se perfila una carrera llena de alicientes: Kane parte como favorito, Yamal busca dar la sorpresa, Mbappé persigue su consagración y Kvaratskhelia se presenta como aspirante inesperado. Con Messi dispuesto a luchar por un puesto entre los tres primeros, la disputa por el Balón de Oro promete mantener vivo el debate hasta el veredicto final.