¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Real Madrid v FC Barcelona: Spanish Super CupGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Bajo presión: Flick anuncia una nueva decisión sobre Baldé

Barcelona vs Athletic Club
Barcelona
Athletic Club
Primera División
H. Flick
A. Balde
España
Alemania

Gran incertidumbre sobre su futuro

Hansi Flick, director técnico del Barcelona, anunció una nueva decisión respecto a Alejandro Balde, el lateral izquierdo del Barça, cuyo futuro en el club catalán está rodeado de incertidumbre.

Balde quedó fuera de la lista del Barcelona para el partido ante el Elche, en LaLiga, y varios informes confirmaron que está fuera de los planes de Flick para la temporada actual.

Los informes señalaron que el Barcelona espera una oferta para venderlo, en medio del interés del Manchester United por ficharlo.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Sin embargo, Flick confirmó este miércoles que el lateral izquierdo estará en la lista del equipo para el partido del jueves ante el Athletic Bilbao.

Flick explicóen la rueda de prensa previa al partido: "Está en la lista del equipo para mañana. Entonces decidiré si jugará o no".

 Esta declaración representa un avance notable en comparación con la situación del jugador el pasado domingo, cuando el técnico decidió no incluirlo en la lista, justificándolo con que Balde necesitaba "despejar la mente".

  No obstante, Flick insistió ahora en que la cuestión fundamental es el compromiso del jugador con el proyecto del Barcelona.

Y añadió: "He hablado con él, y lo más importante es que está comprometido con nosotros al 100%.  Tiene 22 años, es joven. Tiene un gran potencial, y su primera temporada aquí fue estupenda, pero puede seguir mejorando".

El técnico alemán también destacó la vinculación del lateral con el club, señalando que "procede de la academia de La Masia, y su corazón está lleno de los colores del Barcelona".

Al mismo tiempo, Flick recalcó las exigencias que, en su opinión, conlleva incorporarse al primer equipo.

 Dijo: "Tiene que estar aquí y desarrollarse", antes de dirigir su mensaje al resto de los jugadores de la academia juvenil: "Cada año llegan aquí tres o cuatro jugadores de La Masia que también quieren jugar. Deben estar totalmente comprometidos con el fútbol profesional".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Por lo tanto, Balde estará disponible para participar ante el Athletic Bilbao, y podría volver a entrar en los planes del técnico. Sin embargo, la decisión final sobre su participación se tomará mañana jueves.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google