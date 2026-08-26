Bajo presión: Flick anuncia una nueva decisión sobre Baldé

Hansi Flick, director técnico del Barcelona, anunció una nueva decisión respecto a Alejandro Balde, el lateral izquierdo del Barça, cuyo futuro en el club catalán está rodeado de incertidumbre.

Balde quedó fuera de la lista del Barcelona para el partido ante el Elche, en LaLiga, y varios informes confirmaron que está fuera de los planes de Flick para la temporada actual.

Los informes señalaron que el Barcelona espera una oferta para venderlo, en medio del interés del Manchester United por ficharlo.

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Sin embargo, Flick confirmó este miércoles que el lateral izquierdo estará en la lista del equipo para el partido del jueves ante el Athletic Bilbao.

Flick explicóen la rueda de prensa previa al partido: "Está en la lista del equipo para mañana. Entonces decidiré si jugará o no".

Esta declaración representa un avance notable en comparación con la situación del jugador el pasado domingo, cuando el técnico decidió no incluirlo en la lista, justificándolo con que Balde necesitaba "despejar la mente".

No obstante, Flick insistió ahora en que la cuestión fundamental es el compromiso del jugador con el proyecto del Barcelona.

Y añadió: "He hablado con él, y lo más importante es que está comprometido con nosotros al 100%. Tiene 22 años, es joven. Tiene un gran potencial, y su primera temporada aquí fue estupenda, pero puede seguir mejorando".

El técnico alemán también destacó la vinculación del lateral con el club, señalando que "procede de la academia de La Masia, y su corazón está lleno de los colores del Barcelona".

Al mismo tiempo, Flick recalcó las exigencias que, en su opinión, conlleva incorporarse al primer equipo.

Dijo: "Tiene que estar aquí y desarrollarse", antes de dirigir su mensaje al resto de los jugadores de la academia juvenil: "Cada año llegan aquí tres o cuatro jugadores de La Masia que también quieren jugar. Deben estar totalmente comprometidos con el fútbol profesional".

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Por lo tanto, Balde estará disponible para participar ante el Athletic Bilbao, y podría volver a entrar en los planes del técnico. Sin embargo, la decisión final sobre su participación se tomará mañana jueves.