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Deco, director deportivo del Barcelona, ha recorrido un largo camino para asegurar el futuro del equipo, tras lograr en los dos últimos años renovar a 11 jugadores con contratos de larga duración, dentro de un plan estratégico que busca mantener el núcleo del equipo y garantizar que siga compitiendo en los próximos años.

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Según el diario español «AS», Xavi Espart es el último talento en sumarse a la lista de renovados, después de firmar oficialmente este viernes un nuevo contrato con el Barcelona hasta 2030.

Espart es la última joya de la célebre generación nacida en 2007, de la que también forman parte Lamine Yamal y Pau Cubarsí, y se une así a la lista de jugadores cuya continuidad en el equipo ha logrado asegurar Deco gracias a un trabajo constante durante los dos últimos años y con el visto bueno de Joan Laporta, presidente del club.

Estos movimientos comenzaron en enero de 2025, cuando el Barcelona amplió los contratos de Gavi y Pedri hasta 2030, antes de que Pau Cubarsí renovara en febrero de ese mismo año hasta 2029.

Por su parte, Lamine Yamal firmó su nuevo contrato coincidiendo con su mayoría de edad durante el verano, mientras que Jules Koundé amplió su vínculo en agosto hasta 2030, antes de que Frenkie de Jong resolviera su futuro en octubre con la firma de un nuevo contrato hasta 2029.

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La política de blindar contratos no se ha limitado a los jugadores que ya estaban en la plantilla, sino que también ha incluido a algunos fichajes nuevos, como Gordon, con contrato hasta 2031, Joan García y Rodri, vinculados al club hasta 2030, además de Dani Olmo, cuyo contrato se extiende hasta 2029.

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El Barcelona ha aprovechado que se beneficia de la regla del 1:1, que le permite gastar todo lo que ahorra en salarios y costes de inscripción de jugadores, una regla que podría perder con las previsiones relacionadas con el regreso a Montjuïc, para acelerar el ritmo de cierre de las renovaciones y completar el círculo.

En este contexto, Fermín López firmó el pasado 6 de febrero un merecido nuevo contrato hasta 2031, con una importante mejora económica en su salario.

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«Quien realmente se lo merece no puede poner objeciones a los aumentos», afirmó una fuente del club catalán, en referencia a la política de la directiva de recompensar a los jugadores que ofrecen un rendimiento destacado.

Las últimas semanas han supuesto un nuevo impulso en este asunto, después de que Raphinha firmara hace dos semanas un contrato hasta junio de 2030, mientras que la renovación de Xavi Espart llega como antesala de la ampliación del contrato de Marc Bernal hasta 2031.

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Se espera que Gerard Martín sea el siguiente nombre en la lista de renovados, ya que podría cerrar su nuevo acuerdo antes de que termine el presente año.

De este modo, el número de renovaciones estratégicas asciende a 11 contratos en dos años, un paso de enorme importancia para garantizar el futuro de un equipo que ha entrado en una dinámica de resultados positivos y victorias continuas.

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En cambio, solo hay un jugador cuyo contrato termina el próximo mes de junio: Wojciech Szczęsny, que abandonará el equipo.

En 2028 terminan los contratos de Alejandro Balde, Casadó, Andreas Christensen y Marc-André ter Stegen, y es fácil deducir que no forman parte del proyecto de futuro del Barcelona, ni siquiera el lateral izquierdo Balde, que atraviesa días difíciles después de haber perdido la confianza de Hansi Flick.

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Es lógico que esta política vuelva a elevar la masa salarial del Barcelona, después de que esta registrara un descenso notable en los últimos años.

Laporta podría verse en un futuro próximo ante la necesidad de mejorar los contratos de dos de las principales estrellas del equipo, Pau Cubarsí y Lamine Yamal, con la posibilidad de ampliarlos también.

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Por otro lado, Deco ha sabido gestionar con inteligencia las renovaciones durante los dos últimos años, ya que asegurar los contratos de los jugadores a largo plazo reduce las opciones de otros clubes de ficharlos, además de otorgar al Barcelona una sólida posición negociadora en caso de verse obligado a vender a algún jugador, lo que le permite negociar desde una posición de fuerza.