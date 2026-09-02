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Rian Rosendaal

Traducido por

Babadi encuentra una salida tras quedar en punto muerto en el PSV

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PSV Eindhoven

Isaac Babadi se marcha del PSV, según ha informado este miércoles el club de Eindhoven a través de su página web. El centrocampista (21) jugará hasta el final de la temporada como cedido en el Sparta Rotterdam, que además se ha asegurado una opción de compra.

«PSV desea a Babadi mucho éxito en el Sparta», se puede leer en un breve comunicado de prensa. El joven centrocampista tiene contrato con el PSV hasta después del final de la temporada 2027/28. 

En el Philips Stadion, el centrocampista de 21 años no podía contar con muchos minutos. Por ello, el PSV le permitió salir. El martes, Voetbal International ya informó de que tanto el Fortuna Sittard como el Sparta estaban interesados en su llegada, siendo este último club el nuevo destino del jugador.

«Con Isaac hemos incorporado al Sparta a un jugador versátil. Isaac puede desempeñarse tanto en el centro del campo como en las bandas, aunque ha jugado la mayoría de sus partidos como ‘número diez’», reaccionó el director técnico Gerard Nijkamp en la página web del Sparta ante la llegada de Babadi.

«Con sus pases filtrados, regates y visión de juego, Isaac añade calidad y creatividad a la plantilla del Sparta. Estamos contentos de poder dar la bienvenida a Isaac en calidad de cedido, con una opción de compra, y esperamos trabajar intensamente juntos esta temporada», se mostró encantado Nijkamp con la incorporación de Babadi para esta temporada.

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Babadi ha disputado hasta ahora 35 partidos oficiales con el primer equipo del club. En ellos, firmó tres goles y una asistencia.  

Actualmente, sin embargo, cuenta muy poco en los planes de Peter Bosz. Es más: su último partido con el primer equipo del PSV lo jugó en mayo del año pasado.  

Eso también tiene que ver con que Babadi fue cedido la pasada temporada al Royal Antwerp FC. Con ese club disputó 21 partidos oficiales.

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