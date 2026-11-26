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Ayoub Oufkir fue decisivo para el AZ el jueves. El marroquí entró tras el descanso ante el Sparta de Praga y, con dos goles, fue clave en la brillante victoria por 2-4. Ziggo Sport cuenta con dos analistas, Youri Mulder y Khalid Boulahrouz, que elogian al extremo.

Oufkir entró en el minuto 56 y, después de que su compañero de banda Ro-Zangelo Daal firmara el empate con un gran gol, marcó el 2-3 con un disparo desde fuera del área. El 2-4, en un contraataque, también llevó la firma de Oufkir.

«Dos goles fantásticos de un jugador fantástico que, por desgracia... Bueno, ya lo sabemos», dice Mulder en alusión a la reciente decisión de Oufkir de jugar con Marruecos en lugar de hacerlo con Países Bajos. «Ese recorte hacia dentro y luego un paso más porque ve que se le acerca un defensa...», comenta el analista mientras disfruta de las imágenes del 2-3.

En el 2-4, engañó al último defensa antes de marcar con un potente disparo de derecha. «Poder superar a un rival por ambos lados y disparar con la izquierda y con la derecha vale oro, por supuesto. Este también lo remata de maravilla. Excelente».

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Boulahrouz espera que el entrenador Leeroy Echteld mantenga a Oufkir en el equipo. «Espero que se haga con el puesto de extremo derecho. Patati ha tenido muchas oportunidades... Lo mismo vale para Byskov. Hay que seguir adelante y rendir como equipo. Los altibajos son demasiado grandes y con este chico se puede avanzar. Cada vez es mejor y empieza a acompañar sus actuaciones con goles y asistencias».

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Oufkir apareció ante la cámara con una gran sonrisa. «Una noche estupenda. Estoy disfrutando mucho. Marcar y ser importante para el equipo es una sensación maravillosa. También tengo que decir que afrontamos bien la segunda parte. Y, por supuesto, después del sermón del entrenador en el vestuario... Es fantástico cómo estamos remontando partidos para ganarlos últimamente».

«En la primera parte no nos fue bien. Hicimos todo lo posible, eso sí. En el descanso, el entrenador nos lo dejó claro, por supuesto, porque quieres ganar y estos partidos también hay que ganarlos. Después nos fue fenomenal, tanto como equipo como individualmente. Esto me hace muy feliz, es fantástico».

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«Marcar goles así en la Europa League, y también el de Ro’tje, ¿no es precioso? Fantástico. Están siendo unas semanas muy buenas y espero que todo vaya cada vez mejor. Vamos a intentar sacar el máximo de cada partido».

Oufkir también califica de «fantástico» celebrar la victoria con los aficionados. «Hoy todo ha sido estupendo. Podría seguir diciendo “fantástico”, pero es que todo ha sido estupendo», afirma Oufkir, que vuelve a recibir elogios de los presentes en el estudio tras su entrevista.

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«¡Qué tío tan majo! ¿No es genial?», dice el presentador Wytse van der Goot. «Da gusto verlo». Mulder añade: «Tiene esos ojillos brillantes, como diciendo: “¡Hemos jugado una competición europea!”», señala el director técnico del Schalke 04.