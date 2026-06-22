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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Ayman Hussein se mide a Mbappé en Francia-Irak

Francia vs Irak
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EE. UU.

Cuando el francotirador iraquí se enfrenta al líder de los Galos

Hoy, martes, el estadio Lincoln Financial recibe el esperado Francia-Irak, correspondiente al Grupo 9 de la Copa del Mundo 2026, primera edición organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, confirmó este once:

Portero: Mike Maignan.

Defensa: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Deny.

Centrocampo: Michael Olise, Adrien Rabiot, Mano Koné.

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Delanteros: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Désiré Doué.

Por su parte, el seleccionador de Irak, Graham Arnold, ha optado por los siguientes jugadores:

Portero: Basil.

Defensa: Hussein, Tahsin, Akam, Doski.

Centrocampistas: Ismail, Zidane Iqbal, Amir Al-Amari.

Delanteros: Ahmed Qasim, Ayman Hussein, Ibrahim Baish.

Irak llega presionado tras perder 4-1 ante Noruega en la primera jornada y necesita un buen resultado para mantener sus opciones de clasificación.

Francia, en cambio, debutó con un 3-1 sobre Senegal y aspira a recuperar el título logrado en 2018.

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