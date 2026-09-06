La romántica idea de que Benzema pudiera agitar por última vez el ataque del OL fue un escenario bastante realista durante el mercado de fichajes de verano. Según L'Equipe, la directiva del club se dirigió al delantero para sondear su interés en un regreso a la Ligue 1.

Sin embargo, su disposición a hacer sacrificios económicos no fue suficiente para superar las complicaciones legales de su situación en Arabia Saudí.

El francés de 39 años está sin club desde el final de su contrato con Al-Hilal, pero sigue vinculado hasta 2030 como embajador de la liga profesional saudí.

Los asesores de Benzema habrían buscado fórmulas para compaginar ambos roles, pero las exigencias de la máxima categoría del fútbol francés fueron consideradas incompatibles con los viajes y compromisos que conllevan sus obligaciones en Arabia Saudí.

Supuestos problemas con el entrenador Simone Inzaghi

La etapa de Benzema en la capital saudí llegó a su fin hace algunos días. Esta salida se produjo tras un periodo en el que, según los informes, hubo fricciones con el entrenador Simone Inzaghi, que había insistido en contar con un delantero centro más joven y dinámico para su ataque.

El detonante de esta salida fue la agresiva actuación del club en el mercado de fichajes, en especial el fichaje de Ollie Watkins, procedente del Aston Villa. Como el internacional inglés llegó para ocupar el puesto de titular, el papel de Benzema se volvió cada vez más prescindible.

Karim Benzema: crecen las señales de una posible retirada

Con la puerta de Lyon aparentemente cerrada y su etapa como jugador en Arabia Saudí aparentemente terminada, crecen las especulaciones sobre la posibilidad de que el delantero cuelgue las botas.

Benzema se formó en Lyon y ganó cuatro títulos de liga con el club como profesional. En 2009 fichó por el Real Madrid, donde celebró sus mayores triunfos. Benzema conquistó cinco veces la Champions League con el conjunto blanco y fue galardonado con el Balón de Oro en 2022. En 2023 puso rumbo a Arabia Saudí, donde primero jugó en Al-Ittihad y hasta el final en Al-Hilal.