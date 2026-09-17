El Real Madrid logró una difícil victoria por 3-2 ante el Elche, en el estadio Martínez Valero, después de que el equipo local lo sometiera a presión durante la segunda parte, pero, más allá de la tensión que vivió el tramo final del partido, destacaron tres nombres del Real Madrid, que están siendo comentados por una cuestión que no tiene nada que ver con el fútbol.

Antes del inicio del partido, ambos equipos saltaron al terreno de juego para la foto oficial, vistiendo camisetas con un mensaje de apoyo a Ceuta, en el contexto de la oleada de entradas ilegales masivas que vivió la ciudad el pasado mes de agosto, pero Mbappé, Vinícius y Konaté fueron la única excepción.

Los tres jugadores del Real Madrid aparecieron vistiendo la camiseta solo hasta la altura del pecho, para evitar que se viera el mensaje escrito en ella, que decía "Todos somos ceutíes", en referencia al gentilicio popular con el que se conoce a los habitantes de la ciudad autónoma afectada.

La escena no tardó en provocar reacciones, y uno de los críticos más duros fue el periodista Federico Jiménez Losantos, quien, durante su intervención en el programa "Federico a las siete", censuró este comportamiento, así como a la directiva del Real Madrid y de otros clubes por la forma en que gestionan este tipo de iniciativas.

El diario ABC publicó las declaraciones de Federico, en las que dijo: "Como español y madrileño, lo que siento no es una vergüenza profunda, sino una enorme rabia".

Y añadió: "Que el Barcelona lo haga concuerda con la naturaleza antiespañola de ese club, que el Atlético de Madrid lo haga me duele, igual que el Valencia y el Sevilla, pero el Real Madrid es el equipo y el club más importante del mundo y de la historia del fútbol".

Por ese motivo, criticó la actitud de Mbappé, Vinícius y Konaté, diciendo: "Los españoles, que vemos con horror la desgracia que atraviesan nuestros compatriotas en Ceuta, desde luego no lo vamos a perdonar".

Luego dijo, en declaraciones recogidas por la emisora Es Radio: "Hay 80.000 españoles que están siendo reprimidos y obligados a permanecer dentro de sus casas, y un adolescente multimillonario progre e imbécil como Mbappé, desde luego, no se va a reír de ellos. Al menos no lo hará si somos nosotros quienes tenemos una tribuna, una plataforma o un micrófono, porque no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir".

El periodista dirigió también sus críticas a la directiva del club por permitir este tipo de comportamientos, diciendo: "¿Estamos a merced de estos adolescentes?".

Y en respuesta a quienes lo defienden como parte de la libertad de expresión, Jiménez Losantos recordó que los jugadores también tienen un compromiso con los valores del club.

El diario Sport también publicó las declaraciones de Jiménez Losantos, en las que dijo: "Mbappé es un multimillonario que tiene negocios en Marruecos al 50% con Achraf Hakimi, que es de Madrid y salió de la cantera del club, y que comparecerá ante la justicia por un cargo de violación en Francia".

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