Cómo ver el Atlético Nacional vs. Once Caldas con una VPN

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Previa del partido

Copa - Semifinales 17 nov 2026 - 18:30

Atlético Nacional y Once Caldas se enfrentan en un partido de la Copa Colombia, al que ambos llegan con el impulso de su reciente historial compartido.

El Nacional de Lucas Gonzalez ha sido el equipo dominante del fútbol colombiano esta temporada. Sus cuatro victorias en los últimos cinco partidos de Primera A, entre ellas un emocionante 4-3 ante Deportivo Pereira y un triunfo por 2-0 frente a Santa Fe, ponen de manifiesto su calidad en todas las zonas del campo.

Su último partido de liga terminó 1-1 ante Bucaramanga. Además, Atlético Nacional y Once Caldas ya empataron 1-1 tanto en un encuentro de Primera A como en uno de Copa en noviembre, por lo que se espera otro duelo igualado entre ambos.

Once Caldas también llega en buena forma. El equipo de Hernan Herrera ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones: venció 1-0 a Águilas Doradas en liga y derrotó a Santa Fe en Copa antes de empatar dos veces con Nacional.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes está muy igualado. Nacional tiene una ligera ventaja en los cinco duelos más recientes, pero Once Caldas ganó 1-0 en casa en mayo y ha demostrado que puede poner en apuros al líder de la tabla.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo este partido de Copa.

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