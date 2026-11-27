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Ademola Lookman figura actualmente entre los jugadores con los que Diego Pablo Simeone no puede contar y con los que tampoco podrá hacerlo durante un tiempo. El delantero nigeriano, lesionado con su selección durante el último parón, probablemente estará de baja hasta principios de 2027, pero su regreso también podría coincidir con una sorprendente salida.

El atacante, que llegó al Atlético de Madrid el pasado febrero procedente del Atalanta por unos 35 millones de euros, ya no es intocable ni para el Cholo ni para el Atlético, que, si recibe ofertas, lo dejaría marchar sin problemas. Eso sí, no a precio de saldo porque, según informa Fichajes, si se produce su salida, tendrá que ser mediante un traspaso definitivo que deje una suma importante en las arcas del club.

BAJA PROLONGADA: Lookman no está a disposición de Simeone porque, durante el último parón de selecciones, sufrió en la concentración de Nigeria un esguince de rodilla que, según el cuerpo técnico de las Super Águilas, debía ser leve. Sin embargo, tras regresar a España y someterse a las revisiones médicas y las pruebas del club, se constató que el esguince de rodilla era grave (aunque no parece haber afectado a los ligamentos) y que ha requerido hasta ahora y requerirá un largo periodo de baja que, salvo sorpresa, debería terminar a principios de 2027 (aunque mucho dependerá también del resultado del tratamiento de fisioterapia al que se está sometiendo).

TRANSFERIBLE EN EL MERCADO : Lookman volverá a estar a disposición del técnico argentino justo cuando se abra el mercado de fichajes de invierno y podrá demostrar sobre el terreno de juego si se ha recuperado por completo o no. No es un detalle menor: si el exjugador del Atalanta va a ser traspasado, quien quiera invertir en él querrá tener garantías sobre su estado de salud.



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LO QUE PIDE EL ATLÉTICO: Si Lookman vuelve a estar en plena forma, el Atlético considerará la opción de traspasarlo definitivamente para ingresar dinero y volver al mercado. Pero esa salida, como señala Fichajes en España, no deberá dejar en las arcas del Atlético menos de los 35/40 millones de euros que se invirtieron en él el pasado febrero.

LA ROMA SIGUE AHÍ: Lookman fue en el pasado un objetivo declarado del Inter, pero esa puerta parece hoy cerrada definitivamente, ya que el club ha destinado a la defensa el posible presupuesto para el mercado de invierno.

Distinto es el caso de la Roma. Gian Piero Gasperini hizo despuntar a Lookman pese a varias desavenencias relacionadas no tanto con el terreno de juego como con el mercado de fichajes, y desde principios de verano busca un jugador de sus características para completar el ataque. Las relaciones entre la Roma y el Atlético son excelentes, como confirma la operación Molina. ¿Podría haber otro fichaje en el eje Roma-Madrid?