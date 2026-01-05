Atlético de Madrid vs. Real Madrid, Semifinal de la Supercopa de España: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlético de Madrid se enfrenta a Real Madrid este jueves 8 de enero a las 20:00 horas en el estadio King Abdullah Sports City, por las semifinales de la Supercopa de España 2026.

Sigue aquí en directo el Atlético de Madrid vs. Real Madrid de la Supercopa de España 2026

Los Colchoneros consiguieron su lugar en el torneo gracias a su condición de tercer lugar en la temporada 2024-25 de LaLiga. El Atleti no consigue el título desde 2014, mientras que la última vez que disputó la final fue en 2020.

Por su parte, los Merengues obtuvieron su boleto a la competición tras ser subcampeones de LaLiga y la Copa del Rey. Los Blancos levantaron el trofeo por última ocasión en 2024, con tres títulos desde el inicio de la década (2020 y 2022), además de dos finales perdidas (2023 y 2025).

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Atlético de Madrid vs Real Madrid, Supercopa de España 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga de Campeones, mientras que en México y Centroamérica se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FLOW (Argentina, Paraguay y Uruguay), Win Sports (Colombia), América TV (Perú) y ECDF (Ecuador). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN 2, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de Atlético de Madrid vs Real Madrid

Supercopa - Supercopa King Abdullah Sports City

El partido se disputa este jueves 8 de enero a las 20:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de King Abdullah Sports City.

México:13:00 horas

Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos:14:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Atlético Madrid contra Real Madrid alineaciones probables

Lesiones y jugadores suspendidos

Noticias del Atlético de Madrid

Recientemente, Enrique Cerezo habló en entrevista para el Diario AS, charla en la que expresó su entera confianza en el "Cholo" Simeone, con quien espera finalmente levantar la Champions League.“Estoy convencido que el Cholo nos dará la Champions League. Soy optimista. Nosotros somos un buen equipo y vamos a ir por ella. Queremos ir por ese título, que es el único que nos falta", comentó el presidente de los Colchoneros.

Noticias del Real Madrid

Los Merengues tienen como su principal duda la condición de Kylian Mbappé para la Supercopa, mientras el delantero francés trabaja para recuperarse a tiempo para disputar el certamen.

Alrededor del torneo en Arabia, los rumores no paran respecto al mercado de fichajes, especialmente en lo que se refiere a las posibles salidas, incluida la de Vinícius Júnior, quien ahora tendría al Chelsea como su nuevo pretendiente.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

