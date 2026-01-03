Xabi Alonso explica la decisión del Real Madrid de ceder a Endrick después de que el brasileño complete su traspaso al Lyon

Hablando con reporteros el sábado, Alonso dijo: "Endrick, en esta etapa de su carrera, después de venir de Brasil a Europa, necesita tiempo de juego, y entiendo por qué tomó esa decisión y por qué el club quiso invertir en su desarrollo y experiencia en una liga competitiva como la francesa, en un club donde obtendrá más minutos. Si eso le permite crecer como jugador... El Real Madrid hace un gran trabajo con jugadores que se desarrollan en otros clubes y luego rinden bien para el primer equipo. Lo hemos visto, y si eso sucede, entiendo por qué Bobby y el club tomaron esa decisión, y lo estaremos siguiendo muy de cerca, deseosos de que progrese y mejore.

"No deberíamos centrarnos solo en el corto plazo, sino también mirar el medio plazo y cuándo se están llevando a cabo las conversaciones. La decisión se ha tomado y no hay vuelta atrás. Endrick está allí, lo estamos siguiendo muy de cerca, y abordaremos la Supercopa con gran confianza en los jugadores que tenemos."

