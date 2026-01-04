Getty
'Definitivamente quiero ir' - Lennart Karl confiesa que el Real Madrid es su club de ensueño
¿Se convertirá Karl en un 'Galáctico'?
El Real Madrid quizá ya no muestre la misma autoridad de otras épocas y esta temporada ha sufrido altibajos de regularidad bajo el mando de Xabi Alonso, pero continúa siendo un destino irresistible para los futbolistas más ambiciosos.
Bajo la presidencia de Florentino Pérez, el club blanco ha apostado históricamente por la política de los “Galácticos”, una estrategia de fichajes que, con el paso de los años, le ha permitido incorporar a figuras de talla mundial como Zinedine Zidane, Ronaldo, Kaká, David Beckham, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.
- Getty
Karl expresa su sueño de jugar para el Real Madrid
Es posible que Karl siga construyendo una reputación global que lo coloque en la élite de talentos de su generación. Ya avanza con paso firme en ese camino, con el prometedor adolescente reescribiendo los libros de historia en su Alemania natal.
Ha disputado partidos y marcado goles tanto en la Bundesliga como en la Champions League, y en el Bayern consideran que la edad no debe ser un obstáculo cuando se trata de un potencial tan extraordinario. Aun así, el club bávaro podría tener una dura batalla para retenerlo.
El propio jugador ya lo ha reconocido. Aunque no tiene intención de salir pronto de su zona de confort, confesó a los aficionados durante una visita a un club de fans en Burgsinn —cuando le preguntaron qué equipos, además del Bayern, despiertan su imaginación—: “El FC Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar aquí. Pero en algún momento, definitivamente quiero ir al Real Madrid. Ese es mi club soñado, aunque quede entre nosotros. Por supuesto, el Bayern es algo muy especial y lo estoy disfrutando mucho.”
Kane lleno de elogios para el prodigio Karl
Karl suma seis goles en 22 apariciones esta temporada. El joven creador de juego se ha convertido en un complemento valioso para el prolífico delantero inglés Harry Kane, máximo artillero del Bayern, quien ha destacado el impacto del entusiasmo juvenil en el equipo.
Kane elogió así a Karl: “Creo que Lenny ha sido fantástico para nosotros. Se notan claramente sus cualidades, sobre todo en espacios reducidos. Ha sido una gran ayuda desde que se incorporó al equipo, porque muchas veces nos enfrentamos a bloques bajos o a sistemas 5-4-1, donde los rivales se repliegan y nos lo ponen muy difícil.
Lenny ayuda a abrir esos espacios porque es muy rápido, muy bueno con el balón y capaz de superar a un defensor. En ese sentido, es similar a Jamal. Eso nos ha permitido desbloquear partidos, darle la oportunidad de marcar y también generar ocasiones para otros.
Sin el balón, tiene una gran ética de trabajo. Con la forma en que entrenamos aquí y con la exigencia del míster [Vincent Kompany], no creo que pudiera comportarse de otra manera. Eso es muy positivo para él, porque aprende, intenta ayudar al equipo y, para nosotros, es fantástico tenerlo.”
- Getty Images Sport
La leyenda del Bayern compara a Karl con un ganador de la Copa del Mundo
Karl, que aspira a ganarse pronto un lugar en la selección absoluta, también ha recibido elogios de un compatriota campeón del mundo. La leyenda del Bayern Múnich, Thomas Müller, es otro integrante del creciente club de admiradores del joven talento.
Müller, actualmente en la MLS con los Vancouver Whitecaps, explicó por qué Karl puede ser comparado con un delantero que dejó huella tanto en el Bayern como en el Arsenal: “Su técnica de remate es, sin duda, excepcional. Tiene un disparo muy limpio, y eso ya es un activo enorme. Cuando juegas en ataque para el FC Bayern y eres dinámico y ágil, inevitablemente te encontrarás muchas veces en posiciones de gol.
Por eso, sus goles no son casualidad; tiene la calidad de sobra. La gran pregunta que marcará su futuro es cuántas veces logra llegar a esas situaciones: si puede generarlas por sí mismo, si necesita que el equipo se las construya, y otros factores.
Tomemos como ejemplo a nuestro viejo amigo Lukas Podolski: cuando tenía el balón bien perfilado a su pierna izquierda, era un ‘boom’. Pero, en comparación con los mejores del mundo, no lograba llegar a esas posiciones de disparo con la frecuencia suficiente.”
Karl reconoce que, al igual que otro prodigio de su generación como Lamine Yamal, todavía tiene mucho por aprender. En el Bayern están preparados para acompañarlo en ese proceso, con la esperanza de que una futura superestrella de la casa pueda mantenerse lejos de la puerta de salida durante muchos años.
Anuncios