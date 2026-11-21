Cómo ver el Athletico Paranaense vs Remo con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

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Previa del partido

Serie A - Jornada 36 22 nov 2026 - 14:00

El Athletico Paranaense recibe al Remo en un partido de la Serie A en el que ambos equipos tienen objetivos distintos. El Athletico, quinto clasificado, se mide a un Remo que ocupa la 19.ª posición, está inmerso en la zona de descenso y necesita puntos con urgencia.

Al equipo de Odair Hellmann le ha faltado regularidad en las últimas semanas. Cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de la Serie A han perjudicado sus aspiraciones de acabar entre los cuatro primeros, y buscará recuperarse en casa.

El Remo llega en mejor forma de lo que indica su posición en la tabla. El equipo de Thiago Carpini venció por 2-0 al ya descendido Chapecoense AF en su partido más reciente, un resultado que le dio cierto respiro tras caer por 6-1 ante el Palmeiras la semana anterior.

El equipo visitante sigue en serio peligro. En la 19.ª posición, el Remo necesita que los resultados le favorezcan en este tramo final de la temporada, y una victoria ante el Athletico supondría un impulso importante para sus opciones de permanencia.

Es un partido con mucho en juego en la parte baja de la tabla. Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre cómo ver en directo el Athletico Paranaense vs Remo.

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