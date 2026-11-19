Cómo ver el Athletic de Bilbao vs Espanyol con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 13 20 nov 2026 - 15:00 San Mames

El Athletic de Bilbao recibe al Espanyol en San Mamés, en Bilbao, para disputar un partido de LaLiga el domingo 6 de diciembre de 2026.

El equipo de Edin Terzic llega al encuentro en un buen momento en la competición nacional: ocupa la séptima posición en la tabla y ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. La victoria por 2-1 ante la Real Sociedad a principios de noviembre demostró su fortaleza en casa, aunque el empate frente a Osasuna en su último partido supuso un pequeño tropiezo.

El Espanyol llega a Bilbao en una situación más complicada. El equipo de Eder Sarabia ocupa la 13.ª posición en LaLiga y solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos oficiales. Las derrotas ante el Racing de Santander y el Atlético de Madrid se suman a su temprana eliminación en la Copa del Rey frente al Sestao.

Las bajas condicionarán las alineaciones de ambos equipos. El Athletic no podrá contar con varios jugadores importantes por lesión, mientras que el Espanyol también afronta el viaje al norte con dudas sobre el estado físico de algunos futbolistas.

San Mamés lleva mucho tiempo siendo uno de los estadios con mejor ambiente del fútbol español, y la afición vasca tratará de impulsar a su equipo hacia un resultado que consolide su posición en la mitad superior de la tabla.

A continuación, encontrarás todo lo que necesitas saber para ver en directo el Athletic de Bilbao vs Espanyol.

ExpressVPN está disponible para los aficionados que puedan encontrarse con restricciones geográficas al intentar acceder a la retransmisión en directo del Athletic de Bilbao vs Espanyol.

Novedades y plantillas de los equipos