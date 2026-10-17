Ataque saudí contra Hamdallah: juega para sí mismo y su tiempo se acabó

El marroquí Abderrazak Hamdallah, delantero del Al Taawoun saudí, ha sido objeto de duras críticas en los medios por su rendimiento desde que se incorporó a las filas del "Sukari" durante el pasado mercado de verano, después de haber fracasado hasta ahora en aportar el plus goleador que se esperaba de él, lo que ha puesto en entredicho el futuro del veterano atacante, en medio de las aspiraciones del club de competir por los primeros puestos.

Hamdallah ha disputado 6 partidos en la Roshn Saudi League esta temporada, con un total de 522 minutos, en los que ha marcado dos goles sin dar ninguna asistencia, según las estadísticas de la Liga Profesional Saudí.

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Este balance parece inferior a las expectativas que rodean a un delantero acostumbrado a pelear por el título de máximo goleador, sobre todo porque Al Taawoun lo fichó para aprovechar su enorme experiencia y su capacidad para decidir partidos.

Durante su intervención en la cadena de canales "Al Arabiya", el periodista y analista deportivo Adel Al Buti criticó la decisión de Al Taawoun de fichar al delantero marroquí, al considerar que el club podría haber invertido su capacidad económica en atraer a un atacante más joven y con mayor capacidad para aportar en el plano futbolístico en la próxima etapa.

Al Buti declaró: "Al Taawoun no necesitaba a Hamdallah; el club tiene dinero para atraer a delanteros extranjeros más jóvenes y mejores futbolísticamente", antes de dirigir una crítica directa al jugador: "Hamdallah juega para sí mismo y no le va a servir de nada a Al Taawoun, y su tiempo ya se terminó, desde mi punto de vista".

Por su parte, el periodista Batal Al Qaws, presentador del programa "Fi Al Marma", intervino para respaldar parte de las críticas de Al Buti, al estimar que el bajón de nivel de Hamdallah no se limita a su experiencia actual en Al Taawoun, sino que se remonta a la temporada pasada, considerando que el delantero marroquí tampoco ofreció entonces el nivel que se esperaba de él.