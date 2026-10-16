El alemán Jens Wiessing, director técnico del Ittihad saudí, volvió al centro de la polémica tras el aumento de las críticas dirigidas al equipo por el bajón de resultados en el último periodo, en medio de un clima de enfado entre la afición, que esperaba la continuidad del buen arranque del "Decano", antes de que las derrotas ante el Hilal y el Shabab Al Ahli incrementaran la presión sobre el cuerpo técnico y abrieran la puerta a los interrogantes sobre su futuro.

En este contexto, el periodista deportivo Abdullah Falatah salió en defensa del entrenador alemán y advirtió contra las prisas a la hora de tomar la decisión de cambiarlo, al tiempo que pidió a la nueva directiva del Ittihad evaluar su etapa en función de los recursos a su disposición, en lugar de compararlo con clubes que cuentan con opciones técnicas y jugadores distintos, en alusión al Hilal, el Ahli, el Nassr y el Qadisiya.

Falatah señaló, durante su aparición en la red de canales "Thmanyah", que pensar en destituir a Wiessing en esta etapa sería una decisión que necesitaría revisión, y subrayó la necesidad de tener en cuenta las diferencias entre los recursos del Ittihad y los que tienen sus rivales directos.

El periodista deportivo añadió: "Si la nueva directiva del Ittihad está pensando en cambiar al entrenador Jens Wiessing, ¡que les vaya bien! Hay que entender que él no dispone de las herramientas que tienen los entrenadores del Hilal, el Ahli, el Nassr y el Qadisiya, y es necesario ser justos al valorar su trabajo".

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Las declaraciones de Falatah encierran un mensaje directo a la directiva del Ittihad: el juicio sobre el entrenador no debe basarse únicamente en los resultados, sino que debe tener en cuenta la calidad de los jugadores disponibles y la capacidad de construir un sistema competitivo pese a las diferencias existentes entre los clubes.

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Estas declaraciones llegan después de que el Ittihad cayera ante el Hilal por 2-3 en el clásico de la octava jornada de la Liga Roshn saudí, en un partido que dejó al descubierto algunos problemas defensivos, pese a que el "Decano" logró marcar dos goles y meterse de nuevo en el encuentro durante algunos tramos.

Los resultados negativos no se limitaron a la liga, ya que el Ittihad sufrió otra derrota ante el Shabab Al Ahli de Dubái por 1-2 en la Liga de Campeones de Asia Élite, lo que aumentó la presión sobre Wiessing, sobre todo porque el equipo aspiraba a lograr un arranque fuerte tanto en el plano local como en el continental.