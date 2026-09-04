Al menos 3 estadounidenses fueron evacuados de un campamento de caza en el norte de Mozambique, después de que este sufriera un ataque perpetrado por rebeldes sospechosos de pertenecer a un grupo armado. El entrenador de la selección de Ghana, el portugués Carlos Queiroz, es copropietario del campamento, situado dentro de una reserva de vida silvestre.

La agencia"Reuters" citó a una fuente que indicó que el campamento fue incendiado durante el ataque, y que los tres estadounidenses se encontraban en una expedición de caza, mientras que los empleados del campamento huyeron del lugar, antes de que el ejército mozambiqueño interviniera para hacer frente a los atacantes.

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Por su parte, Queiroz, exseleccionador de Egipto e Irán, dijo que está a la espera de información de las autoridades militares y de seguridad para verificar los detalles de lo ocurrido.

El director técnico añadió, en una llamada telefónica con "Reuters" desde Lisboa: "Por las imágenes que he visto, parece que toda la instalación ha ardido".

Aclaró que la zona está actualmente vedada debido a la falta de seguridad, y que no dispone de información directa desde el lugar del ataque.

Informes sobre víctimas mortales

"Zitamar News", una plataforma informativa digital independiente en lengua inglesa en Mozambique, fue la primera en dar la noticia del ataque a última hora de la tarde de ayer jueves, señalando que hubo varias víctimas mortales.

Tertius Jacobs, uno de los analistas de la región, dijo que cree que los rebeldes secuestraron a un número de civiles, pero no ha sido posible verificar la veracidad de ninguno de estos informes.

Mozambique afronta, desde 2017, un enfrentamiento con una insurgencia vinculada a la organización del "Estado Islámico" en la provincia septentrional de "Cabo Delgado", rica en gas, un conflicto que se ha cobrado la vida de miles de personas y ha provocado el desplazamiento de cientos de miles de habitantes.

Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo que la embajada de Estados Unidos en Mozambique tiene conocimiento de que se produjo un ataque contra un albergue de caza, cerca de la reserva privada de Niassa, en las inmediaciones de la provincia de Cabo Delgado, una de las mayores áreas protegidas de vida silvestre de África, pero no confirmó si algún estadounidense resultó herido a raíz del ataque.

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