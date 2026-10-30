Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, convocó a Raphinha, estrella del Barcelona, para disputar con la Canarinha los amistosos ante Japón y Singapur durante el próximo parón internacional.
Raphinha deberá recorrer una distancia aérea cercana a los 22.000 kilómetros entre ida y vuelta, en medio del creciente temor del Barcelona a una lesión del jugador.
El diario Sport publicó las declaraciones del periodista Juan Boqué, realizadas en la Cadena SER, sobre lo que Raphinha debería hacer.
Boqué dijo: "Es muy sencillo, lo que debe hacer es lesionarse".
Y continuó: "Después del partido ante el Atlético de Madrid, Raphinha debe decir que siente algunas molestias. Los jugadores del Barcelona deben aprender a hacer eso".
Recalcó: "Kylian Mbappé ya lo hizo con la selección de Francia y no se perdió ningún partido con el Real Madrid".
Por su parte, el analista Iván San Antonio explicó: "Ancelotti es un sinvergüenza. Lo convocó 3 veces y en cada una de ellas terminó lesionándose".
Y señaló: "Después de la lesión, Raphinha no ha participado mucho con el Barcelona. Pensábamos que íbamos a poder recuperarlo bastante bien, pero ahora se verá obligado a regresar a la selección de Brasil para disputar amistosos en los que no se juega nada".
Iván San Antonio concluyó: "Carlo Ancelotti debería tener más humanidad".