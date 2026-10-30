¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Traducido por

Ataque a Ancelotti: es una persona insolente y pido a Raphinha que simule una lesión como Mbappé

Primera División
Real Madrid
Barcelona
Raphinha
C. Ancelotti
K. Mbappe
Brazil
España
Brasil

Rafinha debe lesionarse

Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, convocó a Raphinha, estrella del Barcelona, para disputar con la Canarinha los amistosos ante Japón y Singapur durante el próximo parón internacional.

Raphinha deberá recorrer una distancia aérea cercana a los 22.000 kilómetros entre ida y vuelta, en medio del creciente temor del Barcelona a una lesión del jugador.

El diario Sport publicó las declaraciones del periodista Juan Boqué, realizadas en la Cadena SER, sobre lo que Raphinha debería hacer.

Boqué dijo: "Es muy sencillo, lo que debe hacer es lesionarse".

Y continuó: "Después del partido ante el Atlético de Madrid, Raphinha debe decir que siente algunas molestias. Los jugadores del Barcelona deben aprender a hacer eso".

Recalcó: "Kylian Mbappé ya lo hizo con la selección de Francia y no se perdió ningún partido con el Real Madrid".

Por su parte, el analista Iván San Antonio explicó: "Ancelotti es un sinvergüenza. Lo convocó 3 veces y en cada una de ellas terminó lesionándose".

Y señaló: "Después de la lesión, Raphinha no ha participado mucho con el Barcelona. Pensábamos que íbamos a poder recuperarlo bastante bien, pero ahora se verá obligado a regresar a la selección de Brasil para disputar amistosos en los que no se juega nada".

Iván San Antonio concluyó: "Carlo Ancelotti debería tener más humanidad".

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google