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Marco Carnesecchi, portero del Atalanta, se ha sometido hoy a una artroscopia en la rodilla izquierda y comenzará la rehabilitación en los próximos días. La operación de rodilla del guardameta del Atalanta ha salido bien. El portero tuvo que parar durante el calentamiento del partido del domingo por la noche ante el Inter, que terminó 4-4, y las pruebas médicas revelaron una lesión en el menisco medial de la rodilla izquierda.

Esta mañana, el jugador nacido en 2000 se ha sometido a una intervención quirúrgica artroscópica para la limpieza meniscal. La operación ha salido bien y en los próximos días comenzará el proceso de rehabilitación.

Este es el comunicado emitido por el Atalanta: "Esta mañana, el futbolista Marco Carnesecchi se ha sometido a una intervención quirúrgica artroscópica para la limpieza meniscal de la rodilla izquierda. La operación ha salido bien y en los próximos días comenzará el proceso de rehabilitación".

Esta temporada, Carnesecchi ha disputado hasta ahora 16 partidos (11 en la Serie A y 5 en la fase de liga de la Conference League) y ha encajado 24 goles (20 en liga y 4 en la Conference League).

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En cuanto a los plazos de recuperación, el proceso llevará alrededor de un mes, por lo que es posible que Carnesecchi vuelva a jugar después del parón por las fiestas navideñas (el 3 de enero se disputará el Udinese-Atalanta).