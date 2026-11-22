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Sigue en directo el Atalanta-Inter, partido de la 12.ª jornada de la Serie A

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El Atalanta-Inter es el gran partido de la 12.ª jornada de la Serie A 2026/2027. En la New Balance Arena de Bérgamo, a partir de las 20:45, se enfrentan dos equipos cuyos caminos se cruzan en la clasificación, en un duelo marcado tanto por la lucha por el título de la Serie A como por la carrera hacia Europa. El Atalanta de Maurizio Sarri llegó al parón en plena recuperación tras vencer al Monza. Con ese triunfo puso fin a una etapa complicada en la que solo sumó 5 puntos en ocho jornadas, y no quiere detener su remontada hacia los siete primeros puestos de la clasificación. El Inter de Cristian Chivu, por su parte, fue muy convincente en su último partido: después de perder el derbi, reaccionó con contundencia en casa, en San Siro, en otro duelo directo contra el Como. Tras las victorias de Roma y Lazio, el Inter está obligado a responder sobre el terreno de juego. El Atalanta, por su parte, se encuentra hoy a 7 puntos de una plaza europea.

ATALANTA-INTER

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ATALANTA-INTER: POSIBLES ALINEACIONES Y FICHA DEL PARTIDO

Atalanta-Inter



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ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

Entrenador: Sarri.



INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; P. Esposito, Thuram.

Entrenador: Chivu.



Árbitro: -

Amonestados: -

Expulsados: -

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GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



0' El partido comienza a las 20:45 en la New Balance Arena de Bérgamo



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