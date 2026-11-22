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Sigue el Atalanta-Inter EN DIRECTO, partido de la 12ª jornada de la Serie A

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Atalanta-Inter es el gran partido de la 12ª jornada de la Serie A 2026/2027. En la New Balance Arena de Bérgamo, a partir de las 20:45, se enfrentan dos equipos cuyos caminos se cruzan en la clasificación en una doble lucha por el título de la Serie A y por una plaza en Europa. El Atalanta de Maurizio Sarri, que dio señales de recuperación antes del parón con su victoria ante el Monza, había cerrado una etapa complicada en la que solo sumó 5 puntos en ocho jornadas y no quiere detener su remontada hacia los siete primeros puestos de la clasificación. Muy convincente fue, en cambio, el último partido del Inter de Cristian Chivu, que, tras perder el derbi, reaccionó con contundencia en San Siro en el otro duelo directo ante el Como. Después de las victorias de Roma y Lazio, el Inter está obligado a responder sobre el terreno de juego. El Atalanta, por su parte, está hoy a 7 puntos de un puesto europeo.

ATALANTA-INTER

GOLEADORES: -

ATALANTA-INTER: POSIBLES ALINEACIONES Y FICHA DEL PARTIDO

Atalanta-Inter



Goleadores: -



ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bellanova; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

Entrenador: Sarri.



INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; P. Esposito, Thuram.

Entrenador: Chivu.



Árbitro: -

Amonestados: -

Expulsados: -

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GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



0' Inicio del partido a las 20:45 en la New Balance Arena de Bérgamo



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