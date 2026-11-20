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El brasileño Ângelo, centrocampista del Al-Nassr saudí, desveló el lado humano del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, a quien describió como asombroso y único.

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«Cris es asombroso y único, y no solo como futbolista. Creo que todo el mundo sabe ya cómo es como jugador, y no hay mucho más que yo pueda decir de él en ese aspecto», afirmó Ângelo en unas declaraciones publicadas este viernes por el canal de la Liga Roshn Saudí en YouTube.

«Pero lo que de verdad ha marcado mi carrera es su forma de ser como persona en el día a día. Siempre me ayuda y me da consejos», matizó.

«Recuerdo que, creo que en mi primera semana en el Al-Nassr, me hizo sentir totalmente cómodo para hacerle preguntas, hablar con él y aclarar cualquier duda sobre cualquier cosa, ya fuera personal o profesional», añadió.

«Recuerdo que fui a verle y le dije: “Mira, tengo muchos sueños, objetivos y cosas que quiero conseguir. Ojalá puedas ayudarme y darme algunos consejos”. Y lo ha hecho desde entonces», prosiguió.

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«La temporada pasada, en particular, me acogió de verdad bajo su ala y me dio indicaciones en el campo, y las cosas no dejaron de mejorar. Creo que eso también fue gracias al entrenador, Jorge Jesus», continuó.

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«Esta temporada me da más consejos que antes. Lo curioso es que no lo recuerdo del todo, pero creo que un aficionado encontró un vídeo de uno de nuestros últimos partidos. No recuerdo cuál era el rival», siguió.

«Entré en la segunda parte y [Ronaldo] me dijo: “Tranquilo, en este partido vas a marcar un gol y me vas a dar una asistencia”. Y en ese partido marqué, de hecho; solo que no di la asistencia después de entrar en la segunda parte», relató.

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«Pero es alguien que siempre está ahí para ayudarme. Me motiva y me ayuda muchísimo cada día. Es un compañero en quien puedo confiar y me aconseja sobre la vida y sobre todo lo demás. Es como una figura paterna, y es realmente excepcional», explicó.

«Y esto no pasa solo conmigo, sino con todos los demás jugadores. Cuando Wesley estaba aquí, le ayudó; también ayudó a Bento, y lo mismo con João [Félix]. João está jugando de maravilla, y Cris le ayuda», agregó.

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«Samu [Costa] también acaba de llegar, y ayuda a Íñigo [Martínez] y a todos en el equipo, incluidos los jugadores saudíes más jóvenes. Es verdaderamente único», añadió.

«Mi hermano vino y lloró [para hacerse una foto con Ronaldo]. Para mí también fue algo increíble, porque a veces te da un poco de reparo pedírselo y decirle: “Oye, ¿puedes hacerte una foto con mi hermano?”», prosiguió.

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«Pero estuvo fantástico y me dijo: “Tráelo aquí, no te preocupes, nos haremos esa foto”. Y habló con él, porque mi hermano quería conocerle e interactuar con él, ya que es como mi hermano mayor, igual que es mi ídolo», matizó.

Ângelo cerró sus declaraciones así: «Él [Ronaldo] es excepcional como persona, y todavía mejor como futbolista».