Arturo Vidal: "Triste por no jugar de titular"

El centrocampista no está conforme con su estatus en el Barcelona luego de ser incluido en el duelo ante Slavia Praga recién a los 78 minutos.

Arturo Vidal fue autocrítico del rendimiento de su pese a la victoria blaugrana en el domicilio del Slavia Praga, que de todas maneras ‘salvaron’ Messi y ter Stegen. El chileno, que relevó en los 78 minutos a Sergio Busquets, comentó a Fox Sports que “fue un partido duro que se nos complicó. Cuando uno no hace bien las cosas o desconcertado te pasa eso, terminas sufriendo. Igual triste por no jugar de titular, pero lo importante es que se ganó”.

En esa misma línea, el Rey alabó el rendimiento de los checos, que pusieron en aprietos al equipo de Ernesto Valverde hasta el suspiro final. Sumó que “es complicado que te lleguen tantas veces, ellos jugaron muy bien, tácticamente son buenos, juegan mucho con el balón así que realmente es un equipo que juega muy bien y se mostró hoy. Nosotros nos complicamos, no pudimos marcar bien, no pudimos defender y ellos se crearon muchas oportunidades pero lo importante es que nos quedamos con los puntos igual”.

Arturo Vidal, el sacrificado creativo en la estrategia defensiva

"Es complicado (no jugar de titular) cuando estás bien física y futbolísticamente, cada vez que me ha tocado lo he hecho de la mejor forma. Es decisión técnica, yo siempre estoy preparado, pero cuesta un poco, espero que los próximos partidos ya empiece a jugar más minutos o de titular, seguiré trabajando fuerte y duro para que vuelva a ser titular”, dijo de su verdadera batalla para ganarse un lugar en el XI de Txingurri en esta temporada.

Es “triste ver al país así y ver a mis compatriotas sufrir, se necesita una solución rápida hoy o mañana y que vuelva a ser un país alegre. Hay mucha injusticia y es hora de que el Presidente se ponga las manos en el corazón y vea los derechos de la gente“, consideró al cierre sobre la grave crisis social que vive , tal y como ya se había sumado -en dos oportunidades- durante los últimos días.

Así sigue el calendario de AV22

