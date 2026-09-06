Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, se siente muy decepcionado, pese a la victoria ante el Chelsea (2-1), esta tarde de domingo, en el estadio Emirates, en la tercera jornada de la Premier League.

El Chelsea se adelantó pronto, tras el paso de dos minutos, por medio del recién llegado Morgan Rogers, pero el Arsenal le dio la vuelta al marcador y venció por dos goles a través de Kai Havertz y Martin Ødegaard.





Arteta declaró en su intervención para la cadena "Sky Sports": "Me siento muy decepcionado por la forma en que encajamos el gol, pero también hay que reconocerles el magnífico toque final que ejecutó Morgan (Rogers).

Y añadió, según recogió la cadena "BBC": "Fue un placer ver a nuestro equipo jugar y competir, presenciamos una actuación individual destacada, y el ambiente en el estadio fue magnífico. Me interesa nuestra reacción. Exigimos más vitalidad, eficacia y espíritu ofensivo, y lo vieron hoy".

Y sobre el ataque del Arsenal explicó: "Perdimos a jugadores durante seis meses, y cinco meses, y a Saka durante tres meses y medio, y a Havertz durante siete meses. Aun así, el rendimiento del equipo fue asombroso la temporada pasada".

Y respecto al griego Christos Tzolis, el recién llegado, añadió: "Volvió a estar asombroso. Lo demostró; su nivel de peligro, su ritmo de trabajo y su toma de decisiones son un placer de ver".

Y sobre el portero David Raya dijo: "Esa parada que hizo ante Estêvão con esa acción individual. Su presencia y la forma en que atrapa cada centro uno a uno son muy provechosas".

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