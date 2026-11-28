Cómo ver el Arsenal vs Manchester City con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 12 29 nov 2026 - 11:30 Emirates Stadium

El Arsenal recibe el domingo al Manchester City en el Emirates Stadium en un duelo de la Premier League entre el primero y el tercero de la clasificación.

El equipo de Mikel Arteta llega con seis puntos de ventaja en lo más alto de la tabla. Sin embargo, su eficacia de cara a portería ha suscitado dudas: solo ha marcado 17 goles en liga, la cifra más baja entre los seis primeros.

Tras una racha de victorias, el Arsenal empató 2-2 con el Newcastle y 1-1 con el Borussia Dortmund en la Champions League. No ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos.

El City viaja al norte de Londres sin haber ganado en sus últimos cuatro partidos de liga. El equipo de Enzo Maresca lideraba la tabla hasta principios de noviembre, pero ahora está a seis puntos de la cabeza.

Maresca ha pedido paciencia y ha señalado que la plantilla está en reconstrucción, con ocho o nueve jugadores nuevos y un nuevo entrenador. Ha calificado la visita al Emirates como una buena prueba del carácter de su equipo.

Ambos equipos se han enfrentado cuatro veces en el último año. El Arsenal ganó el duelo más reciente, la Community Shield de agosto. Así puedes seguir el partido.

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