Según informa Victor Navarro, periodista de Cadena COPE especialmente bien informado sobre el entorno del FC Barcelona, Yamal viajará el lunes por la noche a Londres en un avión privado con su círculo más cercano para asistir a la entrega del premio, mientras que la delegación oficial del club catalán llegará en otro avión privado.

Además, ya se habría organizado una celebración por si Yamal acaba siendo elegido mejor futbolista del mundo. Esto recuerda a lo ocurrido en 2024, cuando Vinicius Junior, del Real Madrid, habría organizado antes de la entrega del premio una fiesta para 20 invitados y prometido un Rolex a cada uno de sus compañeros en el club blanco.

El brasileño ya había contratado un avión privado para su séquito el día de la gala y organizado un exclusivo conjunto de diseñador y habitaciones de hotel. Nike, la marca que lo equipa, también había preparado una campaña dorada y unas botas de fútbol especiales.

Al final, el sueño del controvertido brasileño se vino abajo: Rodri fue elegido mejor futbolista del mundo en su lugar. Frustrados por la noticia, Vinicius y toda la delegación del Real Madrid no asistieron entonces a la entrega del premio. Un desplante que recibió duras críticas a nivel internacional.

Kane, Yamal, Mbappe: ¿quién ganará el Balón de Oro?

Lamine Yamal es este lunes uno de los tres grandes favoritos al legendario balón dorado que concede cada año France Football. Sus principales rivales son Kylian Mbappe, del Real Madrid, y Harry Kane, del Bayern de Múnich. Los tres siguen teniendo motivos para aspirar al premio.

A favor de Yamal juegan el título mundial con España, el doblete con el Barça en 2026 y sus increíbles cifras con el club catalán la pasada temporada pese a algunos problemas físicos (43 partidos, 24 goles y 18 asistencias). Además, firmó un inicio de temporada espectacular hasta finales de septiembre (la votación se cerró el 28 de septiembre).

Mbappe, por su parte, se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales con solo 27 años durante el Mundial del verano. También registró cifras individuales espectaculares con el Real Madrid la pasada temporada (42 goles en 44 partidos), pero no logró ganar ningún título.

En el caso de Kane, prácticamente todo juega a su favor. El delantero estrella de 33 años del club más laureado de Alemania atraviesa el mejor momento de su carrera: no solo brilla como goleador, sino también, en ocasiones, como organizador del juego desde posiciones más retrasadas. En la temporada 2025/26 marcó 61 goles en 51 partidos oficiales con el equipo de Múnich y dio otras siete asistencias. Con el Bayern ganó el doblete nacional, pero se quedó sin un gran título internacional. Con los Three Lions terminó tercero en el Mundial, mientras que con el Bayern cayó en semifinales de la Champions League ante el PSG.

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