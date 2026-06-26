Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP
Khaled Mahmoud

Traducido por

Arnold da a conocer la alineación oficial de Irak para enfrentarse a Senegal

Senegal vs Irak
Senegal
Irak
World Cup
Senegal
Irak
Canadá

Irak se juega el todo por el todo ante Senegal en un enfrentamiento decisivo

Graham Arnold, seleccionador de Irak, ha anunciado la alineación para enfrentar a Senegal este viernes en Toronto, en el último partido del Grupo 9 del Mundial 2026.

Senegal es tercero del Grupo 9 sin puntos, tras perder con Francia (3-1) y Noruega (3-2).

Irak, último sin puntos, perdió con Noruega (4-1) y Francia (3-0).

Irak busca su primer triunfo en la Copa del Mundo tras su única participación en México 1986, cuando perdió todos sus partidos; ganar hoy le mantendría vivo en la lucha por avanzar como uno de los mejores terceros.

Senegal juega su cuarto Mundial: pasó la fase de grupos en 2002 y 2022, y busca evitar una nueva eliminación temprana tras Rusia 2018.

World Cup
Senegal crest
Senegal
SEN
Irak crest
Irak
IRQ

A continuación, la alineación de Irak:

Portero: Ahmed Basil

Defensa: Ribin Solaga, Akam Hashim, Mirhas Doski, Frans Petros

Centrocampistas: Ibrahim Baish, Zidane Iqbal, Amir Al-Amari

Delanteros: Ali Al-Hammadi, Ahmed Qasim, Ali Jasim

Por su parte, Pape Thiaw, seleccionador de Senegal, ha anunciado la alineación de su equipo, que es la siguiente:

Portero: Mori Diao

Defensa: Abdallah Seck, Ismail Jacobs, Krépin Diatta, Moussa Niakaté

Centrocampistas: Idrissa Gaye, Lamine Camara, Habib Diara

Delanteros: Sadio Mané, Ismaïla Sarr e Ibrahim M'Baye

Anuncios