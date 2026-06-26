Arnold da a conocer la alineación oficial de Irak para enfrentarse a Senegal

Graham Arnold, seleccionador de Irak, ha anunciado la alineación para enfrentar a Senegal este viernes en Toronto, en el último partido del Grupo 9 del Mundial 2026.

Senegal es tercero del Grupo 9 sin puntos, tras perder con Francia (3-1) y Noruega (3-2).

Irak, último sin puntos, perdió con Noruega (4-1) y Francia (3-0).

Irak busca su primer triunfo en la Copa del Mundo tras su única participación en México 1986, cuando perdió todos sus partidos; ganar hoy le mantendría vivo en la lucha por avanzar como uno de los mejores terceros.

Senegal juega su cuarto Mundial: pasó la fase de grupos en 2002 y 2022, y busca evitar una nueva eliminación temprana tras Rusia 2018.

A continuación, la alineación de Irak:

Portero: Ahmed Basil

Defensa: Ribin Solaga, Akam Hashim, Mirhas Doski, Frans Petros

Centrocampistas: Ibrahim Baish, Zidane Iqbal, Amir Al-Amari

Delanteros: Ali Al-Hammadi, Ahmed Qasim, Ali Jasim

Por su parte, Pape Thiaw, seleccionador de Senegal, ha anunciado la alineación de su equipo, que es la siguiente:

Portero: Mori Diao

Defensa: Abdallah Seck, Ismail Jacobs, Krépin Diatta, Moussa Niakaté

Centrocampistas: Idrissa Gaye, Lamine Camara, Habib Diara

Delanteros: Sadio Mané, Ismaïla Sarr e Ibrahim M'Baye