La selección de Marruecos, dirigida por Mohamed Ouahbi, recibió una buena noticia pocos días antes del inicio del parón internacional correspondiente a los meses de septiembre y octubre.

La cadena "beIN Sports" confirmó el regreso del internacional marroquí Achraf Hakimi, jugador del París Saint-Germain, a los entrenamientos de forma individual, por primera vez tras sufrir su lesión.

El París había perdido los servicios de Achraf Hakimi durante la victoria ante el Brest, ya que el defensor parisino parecía sufrir una lesión en los isquiotibiales.

El club de la capital anunció a través de un comunicado en su página oficial el pasado lunes: "Tras sufrir una leve lesión en el muslo derecho durante el partido de anoche ante el Brest, Achraf Hakimi se someterá a tratamiento médico durante dos días, y se le realizará un examen médico adicional al final de este periodo".



Cabe recordar que Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, anunció la lista de jugadores convocados para disputar los enfrentamientos ante Gabón y Lesoto, dentro de la primera y la segunda jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, además del partido amistoso frente a Ghana.

La lista de Ouahbi contó con la convocatoria de varios jugadores por primera vez a las filas de la selección absoluta, encabezados por Yasser Zabiri, jugador del Racing de Santander, destacado en LaLiga española con seis goles en seis partidos, así como Abdellah Ouazane, el portero Alaa Bellaarouch, además de Sofiane El Fouzi y Toufik Bentayeb.

La lista también contó con la presencia de varios pilares de la selección de Marruecos durante los últimos años, en primer lugar Yassine Bounou, Munir El Kajoui y Achraf Hakimi, además de Nayef Aguerd y Abde Ezzalzouli, pese a su reciente polémica con la camiseta de apoyo a Ceuta y las críticas que recibió.



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