Argentina toma una rápida decisión para homenajear al padre de Messi

La Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol decidieron rendir homenaje al fallecido Jorge Horacio, padre de la leyenda Lionel Messi.

El padre de Messi falleció en la madrugada de este sábado, tras una larga lucha contra la enfermedad, a los 68 años.

La cadena Olé informó de que la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga local decidieron guardar un minuto de duelo antes del inicio de cada partido de la jornada de esta semana, en todas las categorías y divisiones del país.

La Asociación del Fútbol Argentino también decidió que los jugadores, los cuerpos técnicos y los equipos arbitrales lleven brazaletes negros, en memoria del padre de Messi.

Asimismo, las banderas de la sede de la Asociación y de las demás instalaciones dependientes del organismo rector del fútbol argentino ondearán a media asta hasta el próximo viernes.

La Asociación del Fútbol Argentino señaló en un comunicado: «Lamentamos con profundo dolor la pérdida irreparable por el fallecimiento de Jorge Messi y, en homenaje a su memoria, decidimos guardar un minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos que se disputen en las distintas categorías del fútbol argentino, además de que los integrantes de los equipos arbitrales, los jugadores y los cuerpos técnicos lleven brazaletes negros».

El comunicado prosiguió: «Asimismo, las banderas de las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino ondearán a media asta, en señal de duelo, hasta el próximo viernes 14 de agosto».

Por su parte, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, utilizó sus cuentas en las redes sociales para despedir al padre de Messi y dijo: «Jorge hizo todo bien, estuvo presente cuando tenía que estar presente, apoyó cuando había que apoyar y fue un sostén cuando más se lo necesitaba».

Por su parte, el club Leones FC, presidido por Matías Messi, anunció el aplazamiento de su partido ante Muñiz correspondiente a la jornada 23 del torneo de Primera División.