Argelia sufre una baja grave antes del partido contra Jordania

A pocas horas del clave duelo contra Jordania en la segunda jornada del Grupo 5 de la Copa del Mundo 2026, la selección argelina perdió a su delantero Mohamed Amoura por una rotura muscular en el muslo que lo margina dos semanas.

Según medios locales, el jugador del Wolfsburgo alemán tuvo que dejar el último entrenamiento del sábado en Lawrence, antes de viajar a California, tras sentir un dolor agudo en el muslo derecho.

Las pruebas médicas confirmaron la gravedad de la lesión, que pone en peligro su participación no solo en el partido contra Jordania, sino también en el último encuentro frente a Austria. Esta baja supone una auténtica catástrofe para el seleccionador Vladimir Petković, que ya sufre una crisis de confianza tras la abultada derrota ante Argentina (0-3) en la primera jornada.

Petković confiaba en él para superar la defensa rival y le iba a devolver la titularidad, pero ahora debe buscar un plan B.

La lesión llega en el peor momento para Amoura, que buscaba recuperar su nivel tras un periodo complicado con su club.

Argelia debe vencer a Jordania para mantener vivas sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final, tras el tropiezo inicial ante Argentina que la dejó en una situación complicada en un grupo que también incluye a Austria.