Araújo controla el mercado del Barcelona para reforzar la defensa

El Barcelona busca reforzar su línea defensiva este verano, aunque eso solo ocurrirá en caso de que se produzca la salida del defensor uruguayo Ronald Araújo, cuyo contrato se extiende hasta 2031.

El diario "AS" señaló que la continuidad de Araújo determinará el plan de la dirección deportiva, ya que el club no pretende fichar a un nuevo central mientras el jugador uruguayo no abandone la entidad durante el actual periodo de fichajes.

En caso de que Araújo se marche, la dirección del Barcelona, encabezada por el director deportivo Deco, buscará un defensor con una gran experiencia en los terrenos de juego europeos, preferiblemente zurdo, especialmente porque el club considera que dispone de suficiente talento joven en esa posición, tanto en el primer equipo como en las categorías inferiores.

Entre los nombres que despiertan el interés del Barcelona destaca Jon Martín, jugador de la Real Sociedad, aunque el Barcelona no contempla su incorporación en este momento debido a su corta edad.

También ha vuelto a primer plano el nombre de Cristian Romero, quien cuenta con la admiración de la dirección deportiva por la experiencia, la fuerte personalidad y el alto espíritu competitivo de los que goza, si bien juega con la pierna derecha, mientras que la búsqueda sigue centrada en un defensor zurdo.

Otro de los nombres que se barajan es el de Aymeric Laporte, aunque el cierre de la operación parece complicado, ya que requiere negociar con el Athletic de Bilbao, en medio de la tensión en las relaciones entre ambos clubes durante los últimos años, especialmente tras el caso de Nico Williams.

En cualquier caso, la postura del Barcelona se mantiene firme: no moverse en el mercado de defensas mientras Ronald Araújo continúe en el equipo, mientras que comenzará a buscar a su sustituto en cuanto se tome una decisión definitiva sobre su futuro.