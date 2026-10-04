Dos fuentes informadas revelaron a la agencia "Reuters", este domingo, que Arabia Saudí está dando marcha atrás en los planes de construcción de uno de sus estadios más ambiciosos para albergar el Mundial 2034, tras los retrasos y la reducción de la envergadura del proyecto futurista que acoge el estadio.

El estadio de Neom se describe como un estadio suspendido dentro de "The Line", un proyecto de vidrio y acero que se extiende a lo largo de 160 kilómetros y que forma parte del proyecto de desarrollo más amplio conocido como Neom.

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El proyecto Neom se lanzó hace unos diez años como un pilar fundamental de la Visión 2030 trazada por el príncipe heredero, Mohamed bin Salman.

El Mundial 2034 representa un acontecimiento de enorme importancia para Arabia Saudí, que ha inyectado inversiones colosales en el sector deportivo a través del Fondo de Inversión Pública, dentro de la Visión 2030.

Esta será la primera edición del Mundial con su formato ampliado, con la participación de 48 selecciones, que se celebra en un solo país. El reino trabaja en la construcción o renovación de 15 estadios distribuidos en 5 ciudades, además de decenas de instalaciones de entrenamiento.

Dificultades de ejecución

La plataforma "MEED Projects", en los datos que envió a "Reuters", estimó el valor total de estos proyectos en unos 22.700 millones de dólares. Los datos de la plataforma indican que se esperaba que el coste del estadio suspendido de Neom alcanzara los 2.500 millones de dólares y que su capacidad prevista rondaría los 46.000 espectadores.

No hay una fecha fija para la finalización de la construcción del estadio, según los datos, que señalan que el resto de estadios e instalaciones se encuentran en fases de desarrollo dispares y que se prevé completarlos entre los años 2026 y 2033.

Una tercera fuente aclaró que la distribución geográfica de los estadios aumenta la dificultad de la ejecución de los proyectos, señalando que el asunto podría complicarse aún más debido al aplazamiento o la reducción de algunos proyectos que estaba previsto que acogieran estadios, como "The Line" y "El Nuevo Murabba" en Riad.

"Reuters" ya había señalado, con anterioridad, que el Fondo de Inversión Pública saudí está desviando su atención de los grandes proyectos costosos hacia inversiones con rendimientos financieros más rápidos, una estrategia que posteriormente confirmaron responsables saudíes.

En contraste, está previsto que el estadio de Aramco, en la ciudad de Al-Khobar en la Región Oriental, se termine a finales del año en curso, con la previsión de que acoja su primer partido el próximo mes de enero, cuya venta de entradas ya ha comenzado. Una cuarta fuente confirmó a "Reuters" que el trabajo en otros estadios planificados avanza.



