Apertura 2021: Chivas vs Pachuca ONLINE, ¿dónde ver vía streaming por internet y apps?

El Rebaño buscará sumar su segunda victoria en calidad de local y repuntar en este Apertura 2021.

Chivas viene de un torneo de altibajos, donde no pudieron accesar a la liguilla al quedarse estancados en el repechaje. Y es que buscarán corregir los diferentes errores que no les han permitido volverse un equipo referente del campeonato mexicano de la mano de Víctor Manuel Vucetich. Ahora, luego de un empate para el olvido con Pumas, donde no pudieron mostrar condiciones en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitario, tendrán su regreso a casa y buscarán sacar la victoria ante el Pachuca.

El compromiso arranca a las 21:00 horas, tiempo del Centro de México, a celebrarse en el Estadio Akron.

En Goal te ofrecemos las distintas posibilidades para no perderte el enfrentamiento:

CÓMO VER ONLINE EL CHIVAS VS PACHUCA

A través de su sitio web, se puede disfrutar el canal Afizzionados TV por 150 pesos al mes. Para ello debes crear una cuenta con tu correo electrónico y una contraseña, registrar tus datos y realizar el pago para tener acceso.

Una nueva opción es Fanatiz. Esta importante plataforma de streaming tiene la cobertura de la Liga MX, incluídos los partidos de la Jornada 9. Puedes probar su servicio gratis por siete días y posteriormente, suscribirte al mismo.

CÓMO VER EL CHIVAS VS PACHUCA EN APPS

Ingresar a https://afizzionados.tv/login Crea un usuario (que es un correo electrónico) y una contraseña Registrar un método de pago, el cual sólo será vía tarjeta de crédito y su información pertinente (número de la tarjeta, vigencia y código CVV) Confirmación de la cuenta dando click al mail enviado a la bandeja de entrada Descargar la app en Google Play o la App Store, meter los mismos datos y listo

También puedes seguirlo a través de la app Blue to Go siguiendo estos pasos.

CÓMO VER EL CHIVAS VS PACHUCA EN SMART TV

Si careces de un televisor con señal de TV, valga la redundancia, como opción B queda conectar el portal o la app mediante el móvil directamente a la pantalla gracias al Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

Supuestamente ya de ahí no deberían existir problemas. A menudo resulta más cómodo si se le equipara con la experiencia que ofrece un teléfono. Acá te facilitamos un tutorial más a fondo para cómo realizarlo paulatinamente.