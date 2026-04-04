«Anthony Correia llega a un acuerdo de principio con un club de la Eredivisie»

Anthony Correia es el principal candidato para suceder a Ron Jans en el FC Utrecht, según informa De Telegraaf. El entrenador del Telstar vio cómo su equipo perdía por 0-2 ante el FC Groningen el sábado por la noche, pero tras el partido se habló sobre todo de su posible futuro en la ciudad de Utrecht. El propio Correia confirma que ya se han mantenido conversaciones.

El técnico de 43 años reconoció que, en esta fase de la temporada, está en conversaciones con varios clubes. «En esta fase de la competición, a veces te reúnes para tomar un café con diferentes clubes», declaró el entrenador a ESPN.

«Todo el mundo en el Telstar sabe que me parece que el Utrecht es un club muy bonito, así que sin duda hemos tomado café», afirmó Correia.

Según fuentes cercanas al entrenador, el FC Utrecht lo ha situado en lo más alto de su lista. El club busca un sucesor para Ron Jans, que se retirará al final de esta temporada, y ve en Correia al candidato ideal. Las conversaciones entre ambas partes se encuentran ya en una fase avanzada.

Según De Telegraaf, el FC Utrecht y Correia ya han llegado a un acuerdo general. El mayor obstáculo reside actualmente en el Telstar, que se muestra inflexible en las negociaciones. Dado que Correia no tiene cláusula de rescisión en su contrato, el club puede exigir una cuantiosa indemnización. Por ello, las posiciones de los clubes siguen estando muy alejadas por el momento.

Mientras tanto, el FC Utrecht también se reserva otras opciones. Rick Kruys, del FC Volendam, y un candidato extranjero también forman parte de la selección final. Sin embargo, Correia tiene por ahora una ventaja.

También se menciona al AZ como posible destino para Correia, pero ese interés parece menos concreto. La atención se centra actualmente sobre todo en el FC Utrecht, donde se le considera el principal candidato para suceder a Jans. Eso hace que las próximas semanas sean cruciales para su futuro.

Por su parte, Correia se mantiene tranquilo ante todos estos acontecimientos. «No sé hasta dónde llegará esto, pero en este momento tampoco es relevante», afirmó. «Por ahora, mi atención se centra únicamente en el Telstar. Trabajo aquí con mucho gusto, porque este es el lugar sobre el que realmente tengo influencia».