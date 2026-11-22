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Anthony Correia ha sido despedido con efecto inmediato del FC Utrecht, según ha anunciado el club a través de sus canales oficiales. El entrenador, de 44 años, es considerado responsable de los malos resultados en la Eredivisie.

Correia llegó procedente del Telstar con expectativas altísimas, después de haber llevado al club a la Eredivisie y haber logrado mantenerlo en la máxima categoría. En Utrecht, su etapa fue mucho menos fructífera.

Tras trece partidos disputados, el Utrecht ocupa una decepcionante 15.ª posición, apenas dos puntos por encima de la zona de descenso. Solo ha ganado tres encuentros, ha empatado otros tres y ha perdido siete. Sus últimos tres partidos de liga acabaron en derrota. La derrota en casa ante el SC Cambuur (2-3) el sábado por la noche fue la gota que colmó el vaso.

«Tras la etapa de Ron Jans, tuvimos que buscar un nuevo entrenador», explica el director deportivo Jordy Zuidam en los canales oficiales del club. «Dentro del club, todos coincidíamos en que Anthony era el mejor candidato. Él y su cuerpo técnico han hecho todo lo posible desde el primer día para que esto funcionara».

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«Sabíamos que este proceso necesitaría tiempo, y nos dimos ese tiempo. Siempre intentamos mirar más allá de los resultados».

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«Hubo momentos en los que sentimos que íbamos por el buen camino, pero al final no llegó una mejora sostenida. Por eso, por difícil que sea, hemos tomado esta decisión», añadió Zuidam.

Además de los malos resultados, también hubo muchas críticas a la táctica y al sistema empleados por Correia. El estilo de juego que tan bien había funcionado en el Telstar estaba resultando mucho menos eficaz en el Stadion Galgenwaard.

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Junto a Correia, también ha sido despedido el entrenador asistente Gertjan Tamerus. El técnico de Haarlem trabajaba como asistente de Correia desde mediados de 2024.

«El FC Utrecht agradece a Correia y Tamerus su dedicación y les desea a ambos mucho éxito en sus futuras carreras», concluyó el club, que ya ha iniciado la búsqueda de un sucesor definitivo.