¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

Traducido por

Antes del secuestro de Mbappé: frustran un peligroso plan criminal en Francia

K. Mbappe
Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
Primera División
Francia vs Inglaterra
Francia
Inglaterra
World Cup
Francia
España
Inglaterra
EE. UU.

El objetivo fueron 26 figuras públicas

Informes de prensa franceses han revelado que se ha frustrado un peligroso plan criminal que tenía como objetivo secuestrar a Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, junto a otras 25 personalidades entre futbolistas, cantantes de rap y empresarios adinerados.

El diario español "Marca" informó de que las autoridades francesas detuvieron al joven "Clément L.", de 18 años, quien dirigía una organización criminal bajo el alias "Lister Z".

El periódico explicó que el acusado ya cumple una pena de prisión por casos de robo a mano armada y proxenetismo, pero las investigaciones revelaron que continuaba dirigiendo a los miembros de la banda desde dentro de su celda, utilizando la aplicación "Snapchat" para dar las instrucciones.

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Añadió que la policía logró identificarlo tras investigar un robo que tuvo como objetivo una tienda de relojes de lujo en la ciudad de Neuilly-sur-Seine el pasado mes de abril.

Primera División
Real Betis crest
Real Betis
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Durante el registro de sus dos teléfonos móviles, las autoridades encontraron una lista que incluía direcciones e información relativa a 26 objetivos que la organización planeaba secuestrar, entre ellos futbolistas, artistas de rap y empresarios que poseen enormes fortunas.

Una fuente judicial confirmó que Kylian Mbappé era uno de los objetivos más destacados de la lista, junto a uno de los cantantes de rap, además de varios empresarios, entre ellos un joyero, un comerciante de carne turco y un empresario chino, todos ellos con grandes fortunas.

Durante la investigación, el acusado, que abandonó los estudios en el primer año de un programa de formación profesional en cocina, dijo que esperaba completar su educación y trabajar como cocinero en el futuro, pese a las graves acusaciones que se le imputan.

La revelación del plan provocó una gran conmoción en Francia, especialmente porque la lista de objetivos incluía nombres destacados, encabezados por la estrella del Real Madrid y capitán de la selección de Francia.

Lee también:

"La sangre es nuestra y el mérito es de ellos": el entrenador del Málaga estalla tras el partido ante el Real Madrid

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google