Antes del partido contra Inglaterra, McAllister evoca el espíritu de Maradona

La estrella argentina Alexis McAllister habló con la prensa tras el entrenamiento y analizó la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra, este miércoles.

El mediocampista recordó a Diego Maradona y explicó cómo afrontará la «Selección Argentina» el partido, además de analizar algunas características tácticas de los Tres Leones.

Al ser preguntado por el trasfondo histórico que rodea a los clásicos enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra, McAllister —que milita en la Premier League con el Liverpool, según informa la web de ESPN— afirmó: «Diego nos ha inspirado esta semana». Su frase recuerda los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando Maradona marcó los dos goles que dieron la victoria a Argentina por 2-1.

Ese duelo quedó grabado por los goles de la «Mano de Dios» y el «Gol del Siglo», y ahora, cuarenta años después, ambos gigantes se ven las caras en otra instancia decisiva.

Más allá de la historia, McAllister aclaró que el equipo de Lionel Scaloni no modificará su estilo por las características del rival.

A este respecto, el centrocampista declaró: «Siempre jugamos igual, sea quien sea el rival». Esta frase resume el pilar de la era Scaloni: identidad clara y principios técnicos que ya llevaron al equipo a semifinales.

Argentina quiere imponer su estilo ante un rival fuerte, de alto ritmo y acostumbrado a la presión. El plantel se aísla para que nada afecte a su preparación.

En este contexto, McAllister ofreció una primera valoración táctica de la selección inglesa, analizando su habitual organización defensiva; al respecto, afirmó: «En defensa, Inglaterra usa un 4-4-2, como otras selecciones». Añadió que el plantel aún no ha iniciado la preparación táctica específica para la semifinal debido al cansancio acumulado tras varios partidos.

Luego describió el ambiente en el entrenamiento: «Esta mañana nos centramos sobre todo en la recuperación y el descanso». Argentina llegó a esta instancia tras vencer a Suiza, y Inglaterra eliminó a Noruega.