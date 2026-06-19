Antes del partido contra España, Donis prepara a Arabia Saudí para el peor escenario

El cuerpo técnico de Arabia Saudí afina detalles para enfrentar a España en la segunda jornada del Mundial 2026, un duelo complicado ante uno de los favoritos.

El seleccionador griego Georgios Donis busca un nuevo resultado positivo tras el valioso empate ante Uruguay, evitando una goleada ante el potente ataque liderado por la estrella del Barcelona, Lamine Yamal.

El escenario más complicado aguarda a la selección saudí.

En los últimos entrenamientos, el cuerpo técnico ha preparado a los porteros para los distintos escenarios que se esperan ante la selección española, que basa su juego en presión constante y muchas jugadas de ataque.

El preparador de porteros, siguiendo las instrucciones de Donis, se ha centrado en entrenamientos intensivos de parada de tiros directos, balones rebotados dentro del área y respuesta a balones rápidos que puedan surgir de las continuas jugadas ofensivas españolas.

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Además, se insistió en no devolver el balón a zonas de riesgo, ya fuera atrapándolo o enviándolo a las bandas, para negar segundas oportunidades a los españoles.

Donis sabe que enfrentar a España no será fácil, pues el empate en la primera jornada obliga al rival a presionar en busca de goles, lo que complica aún más el escenario.

Al-Owais disipa las preocupaciones

Según el corresponsal de Al Arabiya, Mohamed Al-Owais ya está listo tras completar con normalidad el último entrenamiento.

Su ausencia parcial en los últimos entrenamientos había generado dudas, disipadas tras completar con normalidad la última sesión.

El guardameta completó sesiones específicas de portería para atajar balones complicados y actuar bajo presión, consciente de que su arco sufrirá múltiples embates ante la potencia ofensiva española.

La selección confía en la experiencia del guardameta.

La selección saudí confía en su experiencia tras su destacada actuación frente a Uruguay.

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En el último encuentro detuvo nueve disparos, cuatro de ellos dentro del área, y ayudó a que los Verdes sumaran un valioso punto.

Ante la previsible intensidad del ataque español, la labor de Al-Owais y su defensa se antoja complicada, aunque el cuerpo técnico confía en que el exguardameta del Al-Hilal mantenga su gran nivel y proteja la portería saudí en uno de los partidos más duros del torneo.