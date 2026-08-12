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Muhammad Sharaf Eldeen

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Antes del inicio de LaLiga: nuevo ataque contra Vinicius Junior

Deportivo de A Coruna vs Real Madrid
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Vinicius Junior
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El jugador brasileño se ha convertido en el centro de las tensiones en los últimos años.

El brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, fue objeto de silbidos por parte de la afición del Deportivo de La Coruña durante el partido amistoso entre ambos equipos, la tarde de este miércoles en el estadio de Abanca Riazor, en un ambiente que refleja la hostilidad a la que se enfrenta el extremo del conjunto merengue en varios estadios españoles.

Los silbidos de la afición coruñesa no son los primeros de este tipo contra Vinicius, ya que el jugador había vivido situaciones similares ante numerosos equipos de LaLiga, entre ellos el Valencia, el Sevilla y el Barcelona.

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En el célebre enfrentamiento ante el Valencia en 2023, Vinicius sufrió un amplio ataque por parte de la afición del conjunto che, que incluyó cánticos racistas.

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Asimismo, el partido entre el Real Madrid y el Sevilla del pasado mayo vivió un ambiente tenso, en el que la estrella brasileña fue objeto de silbidos por parte de la afición y respondió a las gradas con gestos que provocaron aún más reacciones, lo que obligó al árbitro a intervenir.

Cabe recordar que el club merengue anunció oficialmente, el pasado 6 de agosto, la renovación del contrato de Vinicius Junior hasta el 30 de junio de 2032, después de que su contrato estuviera a punto de expirar el próximo verano.

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