Antes del esperado Clásico: Mané amenaza el récord de una leyenda del Al-Ittihad

El senegalés Sadio Mané, extremo del Al-Nassr, disputará el esperado duelo ante el Al-Ittihad el sábado por la noche con una ambición personal junto al objetivo de su equipo de sumar los tres puntos, después de quedar a solo dos goles de igualar a una de las mayores leyendas del "Decano" en la lista de goleadores de los partidos del clásico.

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Mané cuenta actualmente con 6 goles en los enfrentamientos entre el Al-Nassr y el Al-Ittihad, lo que lo sitúa en el quinto puesto de la lista histórica de goleadores del clásico, mientras que necesita marcar dos goles en el partido de mañana para elevar su cuenta a 8 goles e igualar al brasileño Romarinho, que ocupa el cuarto lugar.

Las cifras de Mané en este enfrentamiento tienen una importancia especial, después de haber demostrado en más de una ocasión su capacidad para aparecer en los grandes partidos, y el delantero del Al-Nassr espera aprovechar las oportunidades que se le presenten ante la defensa del Al-Ittihad para acercarse aún más a la cima de los goleadores del clásico.

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Marcar dos goles ante el Al-Ittihad no solo le dará a Mané un gran impulso anímico, sino que lo colocará junto a Romarinho, uno de los nombres más importantes que han hecho historia ofensiva con el "Decano" en la era moderna, en un nuevo logro para la estrella senegalesa dentro del fútbol saudí.

El desafío parece posible para Mané, especialmente con la potencia ofensiva que posee el Al-Nassr y la presencia de nombres capaces de generarle ocasiones, lo que sitúa al extremo senegalés ante una oportunidad real de aumentar su cuenta goleadora y sumarse a la lista de los jugadores con más goles en la historia de este enfrentamiento.