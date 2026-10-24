Lamine Yamal, extremo del Barcelona, se enfrentará a Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, en dos ocasiones consecutivas.

La primera ocasión será la tarde del domingo, en el estadio Spotify Camp Nou en LaLiga; la segunda, durante la gala del Balón de Oro, pasado mañana lunes en Londres.

El diario Sport señaló que Yamal ha impuesto su superioridad psicológica sobre Mbappé, ya que el balance parece decisivo: Lamine cuenta con 9 victorias, frente a solo dos de la estrella francesa en los enfrentamientos directos entre ambos.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé se vieron las caras por primera vez sobre el terreno de juego cuando el francés todavía era jugador del París Saint-Germain, durante la Liga de Campeones de la temporada 2023-2024.

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El Barcelona ganó por 3-2 en el estadio Parque de los Príncipes, pero en el partido de vuelta en el Camp Nou el conjunto parisino arrolló a su rival catalán por 4-1, gracias a un doblete que anotó Mbappé.

Yamal ha marcado 6 goles a los equipos para los que ha jugado Mbappé, mientras que el francés ha anotado 9 goles a la portería del conjunto catalán en el que se formó Yamal.

La otra victoria de Kylian llegó en el partido entre Real Madrid y Barcelona, disputado en el estadio Santiago Bernabéu durante la pasada temporada de LaLiga.

El resto de las victorias fueron todas para Yamal, ya sea en los partidos del Clásico o en los enfrentamientos entre las selecciones de España y Francia, el último de ellos el encuentro de semifinales del Mundial 2026.

Ambos jugadores fueron titulares en aquel partido que terminó con la victoria de la selección española dirigida por Luis de la Fuente por 2-0, y ninguno de los dos logró marcar.

Los dos tampoco marcaron en el último partido que enfrentó al Barcelona y al Real Madrid y en el que participaron sobre el terreno de juego, la final de la Supercopa de España, que terminó con la victoria del conjunto catalán dirigido por Hansi Flick por 3-2.

Resulta llamativo que Yamal y Mbappé se ausentaran por lesión del último Clásico disputado en el estadio Spotify Camp Nou, que terminó con la victoria del Barcelona por 2-0 el pasado mayo y que contribuyó a decidir el título de LaLiga a favor del conjunto catalán.

Los jugadores nunca han disputado ningún Clásico entre Barcelona y Real Madrid en el estadio Spotify Camp Nou, por lo que el enfrentamiento del domingo será el primero para ambos en este estadio.