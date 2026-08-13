El futuro de Marc Casadó, la estrella del Barcelona, sigue en el aire, pero se encamina cada vez con más fuerza hacia el Al-Hilal saudí.

El Al-Hilal se prepara para realizar un nuevo intento con el fin de cerrar el fichaje de Casadó antes del final del mercado de fichajes de verano.

El diario Sport señaló, citando al periódico saudí "Al-Yaum", que el Al-Hilal ha decidido intensificar sus esfuerzos tras comprobar que Casadó no ha tomado hasta ahora una decisión definitiva sobre su próximo destino.

El diario afirmó: "El Al-Hilal se prepara para presentar una nueva oferta para fichar a Marc Casadó, después de asegurarse de que el jugador no ha resuelto de manera definitiva su decisión sobre su futuro".

El Al-Hilal ya había realizado varios intentos para fichar al jugador, con ofertas cuyo valor se aproximaba a los 30 millones de euros, pero ahora se prepara para presentar una oferta mayor en un intento de convencer definitivamente al jugador y al Barcelona.

El Al-Hilal no es el único equipo saudí interesado en Casadó, ya que el Al-Ahli de Yeda también ha mostrado su interés por el joven jugador y sigue vigilando su situación.

El Barcelona se mantiene firme en su postura, pues no dejará salir a Marc Casadó por menos de 40 millones de euros.

A la espera de que se resuelva su futuro, la situación de Casadó se ha vuelto más complicada en el aspecto deportivo, ya que ha quedado fuera de los planes del primer equipo junto a otros jugadores cuyos destinos futuros tampoco se han decidido.

Tanto Jofre Torrents como Toni Fernández, Marc Casadó, Héctor Fort, Toni y Guille Fernández disputaron los entrenamientos apartados del grupo el pasado martes.

Para el Barcelona, la operación de venta de Casadó tiene una doble importancia, pues además de resolver el futuro de un jugador que no parece estar entre los planes prioritarios del club, un traspaso cuyo valor se aproxima a los 40 millones de euros permitirá al club obtener ingresos importantes y disponer de margen económico.

Con el Al-Hilal preparándose para volver con fuerza a las negociaciones, junto al seguimiento del Al-Ahli a la situación del jugador, los próximos días podrían ser decisivos.