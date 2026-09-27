La selección de Portugal logró su segunda victoria consecutiva en la Liga de Naciones de la UEFA, tras imponerse a su anfitriona Noruega (2-1) en un partido que la estrella Cristiano Ronaldo se limitó a presenciar desde el banquillo.

Portugal saltó al terreno de juego con una alineación ofensiva liderada por Gonçalo Ramos y João Félix, en medio de la decisión del entrenador Jorge Jesus de dejar a Ronaldo fuera del once titular, mientras que la selección noruega se apoyó en su goleador Erling Haaland, junto a Sørloth y Nusa.

Y a pesar del fuerte comienzo de los locales, Portugal fue el equipo que se adelantó en el marcador en el minuto 17, después de que Neto enviara un centro a João Félix, quien lo aprovechó y remató con precisión dentro de la portería, para dar la ventaja a la selección de su país.

Noruega consiguió empatar con el inicio de la segunda parte, después de que Haaland aprovechara un error del portero Diogo Costa en el manejo de un tiro libre ejecutado por Martin Ødegaard, para colocar el balón en la portería vacía en el minuto 51.

Pero el empate no duró mucho, ya que Gonçalo Ramos devolvió a Portugal la delantera apenas 3 minutos después, aprovechando un grave error del portero Ørjan Nyland, para quedarse solo ante la portería y elevar el balón por encima de él de forma magnífica, anunciando el segundo gol de los visitantes.

Jesus dio entrada después a Rafael Leão y Vitinha, en un intento por mantener la ventaja y reforzar el resultado, pero Portugal se conformó con la victoria (2-1), para cosechar su segundo triunfo consecutivo y continuar con fuerza su andadura en el grupo.

Esta derrota resulta excepcional, ya que la última derrota de la selección de Noruega en su terreno antes del enfrentamiento ante Portugal había sido frente a España por 1-0, el 15 de octubre de 2023, dentro de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.

Y desde aquella derrota, la selección noruega mantuvo su historial sin derrotas en sus partidos en su estadio de la capital, Oslo, durante 15 partidos consecutivos, en los que logró 11 victorias frente a 4 empates, antes de que esta racha se detuviera con la derrota ante Portugal.