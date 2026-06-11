Ante la actuación de Estados Unidos, un gesto solidario de las estrellas alemanas

Los jugadores de la selección alemana pagarán el viaje de 600 aficionados que irán en autobús a su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, ante las críticas por el alto coste del transporte.

Los billetes de tren, que suelen costar 12,90 dólares (9,50 libras esterlinas) desde el centro de Nueva York hasta el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde Alemania se medirá a Ecuador en el cierre del Grupo E el 25 de junio, a 150 dólares, aunque luego bajaron a 98 dólares.

Los autobuses, que costaban 80 dólares, bajaron a 20. El gobernador de Nueva Jersey atribuyó las tarifas altas a la negativa de la FIFA de cubrir el transporte.

La Federación Alemana informó: «Ante la subida del transporte en Nueva York durante el Mundial, los jugadores han organizado el traslado gratuito de 600 aficionados a la final de grupo».

Según la BBC, el comunicado añade: «Joshua Kimmich y sus compañeros sufragarán los autobuses que lleven a los aficionados desde Nueva York hasta el estadio de Nueva Jersey para el partido contra Ecuador».

Alemania debutará el domingo ante Curazao, luego enfrentará a Costa de Marfil y cerrará el grupo contra Ecuador.

En Rusia 2018 y Catar 2022 hubo transporte gratuito para los aficionados, pero en 2023 se modificó el acuerdo para que los aficionados asumieran el costo.

Estados Unidos prometió lo mismo en el acuerdo de 2018, pero en 2023 modificó el texto para cobrar a los aficionados el coste del traslado.