Ansu Fati, con el mejor ratio gol/partido de LaLiga

Ansu Fati es sinónimo de gol. El futbolista más prolífico del Barcelona, sin ninguna duda. Incluso Xavi Hernández le ve más de nueve que de extremo, tal y como ha comentado en las últimas ruedas de prensa, también en la previa al partido ante el Real Betis en el Benito Villamarín. Precisamente, el hispanoguineano saltó al césped del estadio sevillano en el minuto 75 y, solamente un minuto después, en el 76, marcaría el primer gol del conjunto barcelonista para encarrilar la victoria y la clasificación matemática para la Champions League de la próxima temporada. A Ansu, el gol no se le resiste. Tiene la portería entre ceja y ceja y lo demuestra cada vez que pisa el verde.

De hecho, los datos no engañan. Ansu Fati es el jugador de LaLiga con el mejor promedio goleador por minuto disputado. Necesita solamente 60,75 minutos para anotar un gol. La diferencia es importante respecto al segundo, un Karim Benzema que lleva 26 goles en el campeonato liguero y que ha sido la clave para que el Real Madrid se haya alzado con el título. El francés tiene un promedio de un gol cada 93,5 minutos, media hora más que el jugador azulgrana. Los números de Ansu son una locura. El internacional ha firmado cuatro goles en los siete partidos que ha disputado. Y eso que no ha podido completar ninguno de ellos. En los siete partidos ha sumado un total de 245 minutos, lo que equivaldría a 2,7 partidos (dos partidos enteros, no llega a tres).

Por ello, cada vez que Ansu salta a calentar, el Camp Nou ya ruge. Le esperan con ganas. La afición tiene puestas -al igual que el club entero- todas las esperanzas en el futbolista que heredó el '10' de Leo Messi y quién debe liderar el futuro del Barcelona. En su primer partido esta temporada, después de una larga lesión de rodilla, el joven de 19 años -los acababa de cumplir- hizo levantar a los seguidores con 9 minutos idílicos. Fue ante el Levante. Saltó en el 81, en el 84 se generó una clara ocasión y en el 90 metió el balón en la red con un zapatazo desde la frontal. Sus compañeros le levantaron al cielo de Barcelona y dejaron una imágen icónica (la que acompaña este texto). Los otros goles fueron ante el Valencia y ante el Celta de Vigo, antes de volver a caer lesionado precisamente en Balaídos. Medio año después, ante el Mallorca tuvo 15 minutos, los mismos que frente al Betis en el Villamarín, donde volvió a reivindicar su elevado olfato goleador.

